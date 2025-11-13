Síndrome de Noonan: la historia de los gemelos Leo y Thiago que conmovió en lo de Guido Kaczka

Leo y Thiago son dos gemelos de cinco años que padecen el síndrome de Noonan Rasopatía , una extraña enfermedad genética que requiere tratamientos crónicos en el hospital Garrahan . Su historia se hizo viral en el programa “Buenas noches familia”, de Guido Kaczka , donde un amigo de la familia de los pequeños decidió participar para recaudar fondos.

La iniciativa de homenajearlos surgió de " Nico", un amigo de la familia que decidió presentarse en el programa para darles una mano . La condición de los pequeños, que se atienden en el Garrahan, los obliga a ir seguido al hospital sin embargo, por las dificultades económicas que enfrenta su familia, los traslados desde Escobar al centro de salud se vuelven un desafío constante .

Entre risas y música, el programa de El Trece tuvo como protagonistas a Leo y Thiago. Los hermanos padecen síndrome de Noonan , una rasopatía causada por mutaciones en genes que afectan la vía “RAS-MAPK”, responsable del crecimiento y desarrollo celular . Se estima que afecta a uno de cada 1.000 a 2.500 nacimientos , aunque muchos casos no son diagnosticados por la variabilidad de sus síntomas.

Embed - El PREMIAZO de la gente para Thiago y Leonel, los gemelos del Garrahan: MÁS DE 25 MILLONES

Las manifestaciones clínicas incluyen baja estatura, defectos cardíacos, rasgos faciales característicos y problemas de desarrollo . Además, pueden presentarse dificultades de aprendizaje, alteraciones musculares, visión o audición reducida y, en algunos casos, compromisos hematológicos o inmunológicos .

Con tratamiento médico y acompañamiento especializado, la mayoría de los pacientes puede llevar una vida activa y saludable .

Un amigo inspirador para los gemelos

Nicolás, con su show de cumbia romántica inspirado en Leo Mattioli, emocionó a todos y consiguió que el público los premiara para colaborar con los gastos médicos y de transporte de los pequeños.

Durante la transmisión, se proyectó un video donde los nenes se presentaron con una ternura que desarmó al estudio: “Yo me llamo Leo. Yo me llamo Thiago. Somos gemelitos y tenemos un síndrome que se llama Noonan Rasopatía. Tenemos cinco añitos y somos pacientes del hospital Garrahan. A veces no podemos viajar porque no tenemos para el boleto. Cuando vamos, vamos en colectivo y en tren. Somos muy divertidos”, contaron sonrientes.

Nicolás se puso la camiseta de los pequeños y cantó varios temas del clásico cancionero de cumbia y el público respondió. Aunque más que a su interpretación fue a la historia de los pequeños que, acompañados por su madre, intercambiaban charlas con el conductor.

“Este programa refleja el costado más humano de la televisión”, agradeció Kaczka y reveló que el pozo acumulado para ayudar a Leo y Thiago era de 25 millones de pesos.