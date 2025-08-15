Un paraíso en el Caribe: el lujoso destino que Alejandro Fantino visitó junto a su pareja

La pareja decidió compartir imágenes de su viaje a través de sus redes sociales. Varios seguidores del famoso conductor comentaron al respecto.

Alejandro Fantino y Coni Mosqueira eligieron alejarse de sus compromisos laborales para disfrutar de unos días de descanso junto a su familia en Punta Cana. La pareja compartió varias fotografías a través de sus redes sociales. El viaje comenzó con la llegada al destino, reconocido por su clima cálido, sus playas de arena blanca y su mar cristalino.

Las fotos del viaje Desde allí, la modelo compartió una serie de imágenes que reflejaron la intimidad y el espíritu relajado de la estadía. En la primera foto del álbum se la vio posar sobre una embarcación junto a sus seres queridos, donde sostiene a su hijo Beltrán, quien lucía lentes de sol azules y una remera blanca de mangas largas para protegerse del sol.

En otra de las postales apareció Fantino, sonriente y levantando los brazos en señal de alegría, vestido con una remera azul y bermuda beige a rayas. La secuencia incluyó fotos con hermanos, tíos y sobrinos, mostrando el tono familiar del viaje. Hacia el final, Mosqueira compartió imágenes más personales, en las que se la vio jugando y nadando junto a Fantino y Beltrán bajo un sol radiante.

En una de ellas, el conductor levantaba a su pareja en brazos mientras ella lo rodeaba con sus brazos, y en otra, la modelo posaba sentada sobre sus rodillas, luciendo un traje de baño verde oliva con ribetes blancos, acompañado de un pañuelo floral, lentes de sol oscuros y una pulsera blanca.

Los viajes recientes de Fantino junto Coni Mosqueira No es la primera vez que la pareja visita República Dominicana. En 2022, habían viajado a la isla Saona, desde donde compartieron imágenes rodeados de aguas turquesas y palmeras, sumándose a actividades acuáticas para recorrer rincones pintorescos.