Un paraíso en el Caribe: el lujoso destino que Alejandro Fantino visitó junto a su pareja

Alejandro Fantino y Coni Mosqueira eligieron alejarse de sus compromisos laborales para disfrutar de unos días de descanso junto a su familia en Punta Cana. La pareja compartió varias fotografías a través de sus redes sociales. El viaje comenzó con la llegada al destino, reconocido por su clima cálido, sus playas de arena blanca y su mar cristalino.
Las fotos del viaje
Desde allí, la modelo compartió una serie de imágenes que reflejaron la intimidad y el espíritu relajado de la estadía. En la primera foto del álbum se la vio posar sobre una embarcación junto a sus seres queridos, donde sostiene a su hijo Beltrán, quien lucía lentes de sol azules y una remera blanca de mangas largas para protegerse del sol.
En otra de las postales apareció Fantino, sonriente y levantando los brazos en señal de alegría, vestido con una remera azul y bermuda beige a rayas. La secuencia incluyó fotos con hermanos, tíos y sobrinos, mostrando el tono familiar del viaje. Hacia el final, Mosqueira compartió imágenes más personales, en las que se la vio jugando y nadando junto a Fantino y Beltrán bajo un sol radiante.
En una de ellas, el conductor levantaba a su pareja en brazos mientras ella lo rodeaba con sus brazos, y en otra, la modelo posaba sentada sobre sus rodillas, luciendo un traje de baño verde oliva con ribetes blancos, acompañado de un pañuelo floral, lentes de sol oscuros y una pulsera blanca.
Los viajes recientes de Fantino junto Coni Mosqueira
No es la primera vez que la pareja visita República Dominicana. En 2022, habían viajado a la isla Saona, desde donde compartieron imágenes rodeados de aguas turquesas y palmeras, sumándose a actividades acuáticas para recorrer rincones pintorescos.
En aquella ocasión, Fantino escribió: “¡Descubrir mares, descubrir nuevas arenas! Y también seguir descubriendo que la vida a tu lado es un sereno navegar con vientos favorables. Todo me muestra que la felicidad está en el día a día con vos”. Mosqueira, por su parte, publicó una imagen en la que preguntó: “¿Me puedo quedar a vivir acá?”, recibiendo de Fantino una respuesta cargada de ternura: “¿En la playa o en mi pecho? Porque si es mi pecho ya es tuyo”.
Alejandro Fantino y Coni Mosqueira dieron el sí. Foto: Ignacio Sánchez - LA NACIÓN
Alejandro Fantino y Coni Mosqueira dieron el sí.
Ignacio Sánchez - LA NACIÓN
La historia de la pareja
La historia de la pareja comenzó en diciembre de 2017, cuando se conocieron en una salida nocturna en el boliche Tequila. En el verano de 2018 se mostraron juntos por primera vez en Punta del Este, y desde entonces consolidaron su relación hasta apostar por la convivencia tras su primer aniversario.