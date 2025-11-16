16 de noviembre de 2025 - 22:33

Miles de mendocinos disfrutaron frente a Casa de Gobierno del show gratis de Miranda

La segunda noche de la Peatonal copó el Parque Cívico. Vino, música e intervenciones artísticas.

La Peatonal del Vino cerró su segunda al ritmo de Miranda!

La Peatonal del Vino cerró su segunda al ritmo de Miranda!

Peatonal del Vino: segunda noche multitudinaria.

Peatonal del Vino: segunda noche multitudinaria.

A las 22, la Peatonal del Vino llegó a su punto más alto. Frente a la Casa de Gobierno, Miranda tejió un show único. Y gratis, para una multitud de mendocinos que cantaron los hits a viva voz.

Antes calentó el escenario la banda de Mendoza que está copando el país, Gauchito Club. La feria de vinos en plena ciudad exhibió grandes éxitos y una puesta en escena única, tanto de la banda mendocina como la que está rompiendo capacidades en todo el país con el show "Hotel Miranda".

Este domingo, la Peatonal del Vino concentró desde temprano a miles de mendocinos.

Este domingo, la Peatonal del Vino concentró desde temprano a miles de mendocinos.

En ese marco, cerca de 80 mil personas bailaron siguiendo hits en altísima calidad de sonido como "Me gusta" y "Hace rato".

Peatonal del Vino y mucho más que vino

El evento volvió después de seis años. Se trató de dos días a pura música, que comenzó a puro electrónica en la explanada de la Casa de Gobierno y el Parque Cívico. Allí se encuentra el escenario de este gran evento que conjuga vino, gastronomía, música y arte.

Peatonal del Vino 2025, segunda noche.

Peatonal del Vino 2025, segunda noche.

En todo el fin de semana, más de 110 mil espectadores disfrutaron de la Peatonal de Vino. Además del show, varias bodegas acercaron sus productos a los mendocinos y turistas que encontraron un combo de vino y música. Pero además del protagonismo de la vid, también tomaron relevancia las degustaciones de cervezas artesanales, patio de comidas y stands de productos varios.

Miranda y una noche "Perfecta"

Tal como estaba programado, a las 22 Miranda! subió al escenario para la alegría de los todos los presentes. El dúo más popero del país, y referente del género más allá de nuestras fronteras, fue recibido con una ovación de los fans.

Miranda! en la Peatonal del Vino.

Miranda! en la Peatonal del Vino.

Con toda una puesta de escena que la banda acostumbra llevar, Ale Sergi y Juliana Gattas deleitaron a todos con una serie de hits de su discografía. Frente a la Casa de Gobierno sonó "Uno los dos", "Extraño", "Triste", entre los primeros temas de la banda. Para cerrar su presentación, a modo de despedida y para ponerle un adjetivo a la noche, fue con "Perfecta".

