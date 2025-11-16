16 de noviembre de 2025 - 22:07

Pronóstico en Mendoza: subirá la temperatura en los próximos días, con un bache a mitad de semana

El registro de la temperatura máxima irá escalando hasta el martes, cuando llegue a los 35°C aproximadamente. Sin embargo, el miércoles caerá por debajo de los 30°C.

Ascenso de la temperatura en Mendoza.

Ascenso de la temperatura en Mendoza.

Los Andes
En Mendoza, la semana arrancará con un ascenso de la temperatura, sin las amenazas del zonda o las tormentas. En la previa del fin de semana largo, el tiempo se 'acomoda' a favor de los mendocinos.

Para el lunes, la Dirección de Contingencias Climáticas informó: "Algo nublado con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Parcial nublado en cordillera". La mínima será de 13°C y la máxima de 33°C.

El pronóstico extendido prevé para el martes "caluroso y algo nublado, inestable hacia la noche, vientos leves del sector sur". Además, el organismo detalló: "Parcial nublado en cordillera". La mínima rondará los 18°C y la máxima los 35°C.

Caso distinto será el miércoles, con un cielo "parcialmente nublado". Además estará "ventoso con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur". La mínima se ubicaría en los 18°C y la máxima los 28°C.

