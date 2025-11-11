Pronóstico en Mendoza: Zonda débil, ingreso de frente frío y tormentas con granizo

La Dirección Provincial de Defensa Civil informó las condiciones meteorológicas previstas para Mendoza durante los próximos días, con presencia de viento Zonda, ingreso de aire sur y tormentas hacia el fin de semana.
El pronóstico extendido para Mendoza anticipa una semana inestable. El viernes se esperan lluvias y granizo en Valle de Uco, Gran Mendoza y el sur provincial.
Martes 11 de noviembre
Desde las primeras horas del día se registraron circulación de viento Zonda débil en la cordillera, que se intensificará hacia el mediodía en Malargüe y el Valle de Uspallata, con ráfagas cercanas a los 40 km/h. Este fenómeno podría alcanzar la porción sur del Valle de Uco y persistir hasta cerca de las 20.
Simultáneamente, se prevé el ingreso de viento sur a partir de las 09 en el sur provincial, extendiéndose hacia el norte y el este cerca del mediodía, con velocidades promedio de 35 km/h, que se mantendrán hasta la medianoche.
Durante la mañana habrá lluvias débiles en el sur y núcleos leves sobre el este y norte de General Alvear, disipándose hacia las 11. La tarde se presentará despejada, aunque hacia la medianoche el extremo este (Santa Rosa y La Paz) volverá a tener cielo nublado.
En alta montaña, el cielo permanecerá despejado, con leve nubosidad hacia la noche y sin precipitaciones.
Las temperaturas promediarán una mínima de 8°C en zonas bajas del Valle de Uco y Malargüe, y 13°C en el resto de la provincia. La máxima rondará los 25°C.
Miércoles 12 de noviembre:
Se espera una jornada estable y despejada, con viento leve del este al oeste entre las 11 y las 22, principalmente en el este y sur provincial.
En la alta montaña, el cielo se mantendrá despejado con algo de nubosidad hacia la tarde.
Las mínimas serán de 7°C a 13°C, y la máxima promedio alcanzará los 24°C.
Jueves 13 de noviembre:
El tiempo se presentará despejado por la mañana, pero desde la tarde aumentará la nubosidad y se desarrollarán tormentas entre las 19 y 20, comenzando por Malargüe y el oeste del Gran Mendoza, para luego extenderse hacia el Valle de Uco, el sur y el este provincial.
No se descarta la caída de granizo pequeño, y las condiciones podrían extenderse hasta las primeras horas del viernes.
El viento soplará de norte a sur con intensidad leve a moderada, y las temperaturas alcanzarán los 29°C de máxima promedio.
Se prevén tormentas desde el mediodía, con alta probabilidad de fenómenos fuertes en el Valle de Uco, Gran Mendoza y el sur provincial, con posibilidad de granizo.
Defensa Civil mantiene el monitoreo permanente de la situación meteorológica.