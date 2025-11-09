Pronóstico en Mendoza: lunes inestable y martes con amenaza de zonda

La primavera en Mendoza ha tenido todos sus condimentos, entre el viento zonda, las tormentas, las lluvias, el granizo, etc. Sin embargo, desde la Dirección de Contingencias Climáticas destacaron que a mediados de semana mejorarían las condiciones meteorológicas.
Para el lunes, se prevé: "Inestable con nubosidad variable y tormentas aisladas, poco cambio de la temperatura, vientos leves del noreste. Nevadas en cordillera". La mínima será de 13°C y la máxima de 21°C.
En el caso del martes continuaría la "inestabilidad con nubosidad variable y tormentas aisladas", pero con la sorpresa de "zonda en precordillera". Para esa jornada, la mínima se ubicaría en los 10°C y la máxima en los 24°C.
El miércoles "mejoran las condiciones meteorológicas". El pronóstico extendido detalló para ese día: "Nubosidad en disminución con ascenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. La mínima rondaría los 8°C y la máxima los 20°C.