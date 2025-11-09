Sube la máxima en Mendoza, pero rige una alerta amarilla este domingo: en qué zonas piden precaución

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 12°C para este domingo. Qué se anuncia para el inicio de semana en Mendoza.

Noviembre sorprendió a la provincia de Mendoza con alertas por viento, tormentas y granizo desde su arranque. Y para no generar ilusión, el pronóstico del tiempo confirma que seguirá de la misma manera este domingo 10. Anunciaron tormentas en casi todo el territorio mendocino y nevadas en Alta Montaña.

Tiempo para este domingo La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas indica un domingo “poco nuboso con ascenso de la temperatura”. Se anuncia una máxima de 22°C y una mínima de 12°C, acompañado de vientos moderados del sector sur. También rige alerta amarilla por tormentas hacia la noche y nevadas en Cordillera.