Marcos Milinkovic: "Competir en los Juegos Olímpicos es una experiencia única en la vida"

Con la humildad que siempre lo caracterizó, el ex capitán del seleccionado argentino de vóleibol, Marcos Milinkovic volvió a pisar suelo mendocino para encontrarse con jóvenes jugadores, profesores y entrenadores en una clínica dictada en el Polideportivo Torito Rodríguez, de San Martín.

El histórico capitán de la Selección Argentina de vóley -referente indiscutido dentro y fuera de la cancha- compartió su experiencia, habló del presente del deporte, de su nuevo rol como formador y de los valores que marcaron su carrera. En una charla con Los Andes, el exjugador repasó momentos inolvidables y reflexionó sobre el liderazgo , la pasión y el aprendizaje constante.

-Marcos, ¿cómo fue volver a Mendoza y encontrarte con tantos chicos y profes interesados en el vóley?

-Muy lindo. Estoy muy contento de estar de nuevo en esta provincia tan hermosa. Estoy recorriendo varios lugares de la Argentina, dictando clínicas, entrenando con los chicos y compartiendo mi experiencia. Me gusta transmitirles lo que el deporte significó en mi vida y lo importante que fue el club en mis comienzos. Son valores que a veces se pierden, pero que siguen siendo fundamentales.

-Durante la entrada al estadio, un fanático te pidió que le firmaras una figurita de colección. ¿Qué te generan esos gestos?

El excapitán del seleccionado argentino de vóleibol estuvo reunido con el Raúl Rufeil, intendente de San Martín.

-Me sorprendió y me emocionó. Es un amigo que conocí hace un tiempo, un coleccionista que tiene un álbum con deportistas argentinos y extranjeros. Verme en ese álbum y que alguien se tome el tiempo de guardar algo de uno es muy lindo. Me hace sentir orgullo y gratitud.

Jugar desde afuera

-Hoy te dedicás a formar jugadores desde otro rol. ¿Cómo vivís esa etapa fuera del rectángulo?

-La vivo con mucha pasión. Siempre seguí ligado al vóley, y ahora estoy trabajando en un proyecto en la provincia de Salta. Armamos un equipo que va a competir en la Liga Nacional 2, y estoy muy entusiasmado. Me encanta estar del otro lado, acompañando a los chicos, ayudándolos a crecer. Es un cambio grande, pero me llena de satisfacción.

-¿Te costó dar ese paso de jugador a entrenador?

-Sí, bastante. Pasar del juego a la dirección técnica no es fácil. Durante muchos años mi vida fue estar dentro de la cancha, y de golpe tenés que aprender a mirar desde otro lugar. Al principio cuesta, pero lo disfruté. Además, me preparé mucho mentalmente para ese momento. Sabía que no quería estirar mi carrera hasta que el cuerpo dijera basta; preferí cerrar un ciclo bien, disfrutando, y empezar otro igual de desafiante.

Marcos Milinkovic Milinkovic compartió con jóvenes y adolescentes su experiencia y mostró toda su humildad ante cada consulta Gentileza

-¿Qué te impulsó a tomar la decisión del retiro definitivo?

-Creo que llegó naturalmente. Sentí que era el momento justo. No quería seguir por inercia o terminar de una forma que no me dejara conforme. Me preparé físicamente y mentalmente para cerrar bien esa etapa. Lamentablemente me lesioné en mi último año, pero lo viví con mucha paz. Ya estaba decidido, sabía que después venía otra etapa.

Siempre los Juegos Olímpicos

-¿Qué importancia tiene la capacitación constante, incluso después de una carrera tan completa como la tuya?

-Es clave. Más allá de toda la experiencia que uno pueda tener, la capacitación debe estar siempre. Un entrenador tiene que seguir aprendiendo, observando, actualizándose. Esa curiosidad es la que te mantiene vivo en el deporte. Yo sigo aprendiendo todos los días, de los chicos, de los profes, de cada experiencia.

-Tu nombre está ligado a los Juegos Olímpicos. ¿Qué tienen de especial esas competencias?

-El Juego Olímpico es único. Es imposible compararlo con un Mundial o una Liga Mundial. El aire que se respira en una Villa Olímpica es diferente. Estás rodeado de los mejores deportistas del mundo, de todas las disciplinas. Y en vóley, solo están los ocho mejores equipos del planeta. Es un privilegio enorme y una emoción que no se olvida.

Marcos Milinkovic Marcos Milinkovic fue nombrado por la FIVB entre los “25 mejores jugadores del siglo XX” de vóleibol. Gentileza

-Si tuvieras que elegir un momento de tu carrera, ¿con cuál te quedás?

-Sin dudas, con el Panamericano de Mar del Plata, donde ganamos la medalla de oro. Fue la primera vez que la Selección Argentina conseguía ese logro, y marcó el inicio de una generación increíble. También guardo un recuerdo muy especial del Mundial de Argentina. Jugar en casa, con nuestra gente, nuestras familias y amigos, fue una experiencia inolvidable.

Milinkovic, sobre el liderazgo

"Primero, los jóvenes tienen que entender que el liderazgo no se impone. Se construye con el ejemplo. No alcanza con hablar fuerte o con dar órdenes. Hay que ser el primero en llegar, el primero en entrenar, el que mantiene la conducta dentro y fuera de la cancha. El líder tiene que ganarse el respeto con acciones. Y cuando levanta la voz, el grupo lo escucha porque sabe que lo que dice tiene peso. Ese es el verdadero liderazgo: el que inspira sin necesidad de imponerse", confió.

Con la Selección Argentina mayor, Marcos Milinkovic conquistó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Mar del Plata. Además, fue protagonista en tres ediciones de los Juegos Olímpicos: Atlanta 1996, Sídney 2000 -donde fue elegido el segundo mejor jugador del torneo- y Atenas 2004, consolidando su lugar como una de las grandes figuras del vóleibol nacional. Su trayectoria lo llevó a ser reconocido por la FIVB como uno de los 25 mejores jugadores del siglo XX del vóleibol mundial.