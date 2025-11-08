8 de noviembre de 2025 - 20:10

Continúa el tiempo fresco con alerta por tormentas en Mendoza: a qué zonas alcanza

El pronóstico del tiempo anticipa una jornada nublada y con nevadas en la zona de cordillera.

Para este domingo 9 de noviembre, está pronosticada una jornada nublada con leve ascenso de la temperatura y tormentas en Mendoza, según informó la Dirección de Contingencias Climáticas.

Luego de un sábado nublado y fresco, para este domingo está prevista una jornada donde las lluvias volverán a varios sectores de la provincia. El pronóstico del tiempo indica que la máxima alcanzará los 22°C y la mínima será de 12°C.

Por otro lado, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas en San Rafael, General Alvear, Malargüe, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Martín, Rivadavia, Lavalle y Santa Rosa.

Además se anticipan nevadas en la zona de cordillera, por lo que se podría dar el cierre del Paso Cristo Redentor, que une Mendoza con Chile.

Pronóstico extendido en Mendoza

Para el inicio de semana están pronosticada una jornada inestable con tormentas aisladas y poco cambio de la temperatura. La máxima será de 21°C y la mínima de 13°C.

En tanto el martes será un panorama parecido, con nubosidad y tormentas aisladas en Mendoza. La máxima alcanzará los 24°C y la mínima será de 10°C.

