Ascenso de la temperatura y lluvias aisladas: así estará el tiempo este sábado en Mendoza

El prónostico del tiempo anticipa la continuidad de lluvias aisladas y un alerta amarilla por tormentas en Malargüe.

El fin de semana trae un leve ascenso de la temperatura y posibilidad de lluvias por las noches.

El pronóstico del tiempo para este sábado, anticipa una jornada nublada, con leve ascenso de la temperatura y posibles lluvias aisladas hacia la noche en Mendoza, según informó la Dirección de Contingencias Climáticas.

La temperatura máxima alcanzará los 20°C, mientras que la mínima será de 11°C. Se prevén nevadas en la zona de la cordillera y rige una alerta amarilla por tormentas en Malargüe.

El domingo se presentará con un cielo parcialmente nublado y un ascenso de la temperatura. Las temperaturas rondarán entre una máxima de 22°C y una mínima de 12°C. Continúa la posibilidad de tormentas hacia la noche.

mapa_alertas (3) Pronóstico extendido en Mendoza La semana comenzará con un lunes inestable con nubosidad variable. Además se espera la posibilidad de tormentas aisladas y poco cambio de la temperatura, con una máxima de 21°C y una mínima de 13°C.