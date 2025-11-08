8 de noviembre de 2025 - 08:38

Ascenso de la temperatura y lluvias aisladas: así estará el tiempo este sábado en Mendoza

El prónostico del tiempo anticipa la continuidad de lluvias aisladas y un alerta amarilla por tormentas en Malargüe.

El fin de semana trae un leve ascenso de la temperatura y posibilidad de lluvias por las noches.&nbsp;

El pronóstico presenta un leve ascenso de la temperatura y posibilidad de lluvias por las noches en Mendoza. 

La temperatura máxima alcanzará los 20°C, mientras que la mínima será de 11°C. Se prevén nevadas en la zona de la cordillera y rige una alerta amarilla por tormentas en Malargüe.

El domingo se presentará con un cielo parcialmente nublado y un ascenso de la temperatura. Las temperaturas rondarán entre una máxima de 22°C y una mínima de 12°C. Continúa la posibilidad de tormentas hacia la noche.

Pronóstico extendido en Mendoza

La semana comenzará con un lunes inestable con nubosidad variable. Además se espera la posibilidad de tormentas aisladas y poco cambio de la temperatura, con una máxima de 21°C y una mínima de 13°C.

Para el martes el pronóstico indica una jornada inestable con nubosidad variable y tormentas aisladas. Se destaca la posibilidad de viento zonda en precordillera. La máxima esperada es de 24°C y la mínima de 10°C.

