Cena de ADERPE: balance de gestión, reconocimientos y brindis por el desarrollo del empresariado industrial
Con autoridades y referentes institucionales, Asociación de Empresarios Rodríguez Peña (ADERPE) celebró ayer su 40º aniversario en el salón Desert Gala.
La foto de broche de oro del encuentro: Autoridades de ADERPE junto a representantes del Gobierno provincial: compromiso y agenda común para profundizar la articulación público-privada y el desarrollo industrial de Mendoza.
En el salón Desert Gala, ADERPE reunió a su comunidad para cerrar el año y celebrar 40 años de trayectoria promoviendo el desarrollo económico, institucional y social de la zona empresarial industrial más importante del oeste argentino. La recepción dio pie a saludos, reencuentros y las clásicas fotos en el back.
Gestión 2025: logros, foco industrial y agenda común
Durante la cena, Manuel Ponce, presidente de ADERPE, compartió palabras de agradecimiento y realizó un repaso pormenorizado de la gestión 2025: articulación público-privada, infraestructura para la competitividad, agenda de seguridad y tránsito, y capacitación para pymes y equipos. Se refirió al masterplan en desarrollo, y enumeró los ejes de trabajo y compromiso con las empresas.
Acompañamiento institucional y mensaje de futuro
Luego de la apertura a cargo de Ponce, fue el turno de Hebe Casado, vicegobernadora de la provincia de Mendoza, quien elogió la labor de ADERPE y convocó a acompañar medidas que apunten al desarrollo del país, reforzando la necesidad de sostener consensos y previsibilidad. La presencia de autoridades provinciales y municipales subrayó el respaldo institucional.
Reconocimientos a referentes históricos
Uno de los momentos más emotivos del encuentro fue la entrega de distinciones a figuras que forjaron el camino de la entidad. Recibieron un especial reconocimiento Mario Badaloni (presidente de la institución en el período comprendido entre 2004 y 2014) y Luis Raviolo Funes (autoridad principal entre 1985 y 2000), entre otras autoridades históricas y dirigentes que integraron diferentes etapas de la institución.
Hospitalidad y networking, sello de la noche
Con una organización cuidada y alta hospitalidad, la velada combinó networking, intercambio de ideas y proyección de proyectos. Los abrazos en el back, las charlas de mesa y el brindis final reflejaron comunidad y pertenencia en el ecosistema industrial mendocino.
Con foco en más inversión, empleo y competitividad, la comunidad de ADERPE despidió el año reafirmando su compromiso con la industria y el desarrollo regional. Mirá a continuación la galería de fotos con las figuras presentes y los momentos más especiales de la celebración.