Cena de ADERPE: balance de gestión, reconocimientos y brindis por el desarrollo del empresariado industrial

Con autoridades y referentes institucionales, Asociación de Empresarios Rodríguez Peña (ADERPE) celebró ayer su 40º aniversario en el salón Desert Gala.

La foto de broche de oro del encuentro: Autoridades de ADERPE junto a representantes del Gobierno provincial: compromiso y agenda común para profundizar la articulación público-privada y el desarrollo industrial de Mendoza.

En el salón Desert Gala, ADERPE reunió a su comunidad para cerrar el año y celebrar 40 años de trayectoria promoviendo el desarrollo económico, institucional y social de la zona empresarial industrial más importante del oeste argentino. La recepción dio pie a saludos, reencuentros y las clásicas fotos en el back.

Gestión 2025: logros, foco industrial y agenda común Durante la cena, Manuel Ponce, presidente de ADERPE, compartió palabras de agradecimiento y realizó un repaso pormenorizado de la gestión 2025: articulación público-privada, infraestructura para la competitividad, agenda de seguridad y tránsito, y capacitación para pymes y equipos. Se refirió al masterplan en desarrollo, y enumeró los ejes de trabajo y compromiso con las empresas.

Cena Aderpe- general 1 Manuel Ponce compartió el balance de gestión 2025, y recordó los ejes del masterplan que lleva adelante la institución. Ramiro Gómez/Los Andes Acompañamiento institucional y mensaje de futuro Luego de la apertura a cargo de Ponce, fue el turno de Hebe Casado, vicegobernadora de la provincia de Mendoza, quien elogió la labor de ADERPE y convocó a acompañar medidas que apunten al desarrollo del país, reforzando la necesidad de sostener consensos y previsibilidad. La presencia de autoridades provinciales y municipales subrayó el respaldo institucional.

Cena Aderpe- general 2 Hebe Casado elogió la labor de ADERPE y convocó a acompañar medidas pro-desarrollo, subrayando la importancia de los consensos y la previsibilidad. Reconocimientos a referentes históricos Uno de los momentos más emotivos del encuentro fue la entrega de distinciones a figuras que forjaron el camino de la entidad. Recibieron un especial reconocimiento Mario Badaloni (presidente de la institución en el período comprendido entre 2004 y 2014) y Luis Raviolo Funes (autoridad principal entre 1985 y 2000), entre otras autoridades históricas y dirigentes que integraron diferentes etapas de la institución.

Cena Aderpe- general 3 Merecido reconocimiento a Mario Badaloni, referente histórico de la entidad; aplausos y gratitud en el 40º aniversario. Ramiro Gómez/ Los Andes Cena Aderpe- general 8 Emotivo reconocimiento a Luis Raviolo Funes, referente histórico de ADERPE: trayectoria, visión y compromiso al servicio de la industria. Aplausos sentidos en el marco del 40º aniversario de la entidad. Ramiro Gómez/ Los Andes Hospitalidad y networking, sello de la noche Con una organización cuidada y alta hospitalidad, la velada combinó networking, intercambio de ideas y proyección de proyectos. Los abrazos en el back, las charlas de mesa y el brindis final reflejaron comunidad y pertenencia en el ecosistema industrial mendocino.