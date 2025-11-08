Robo insólito en el centro de Mendoza: se llevó objetos antiguos de un café y el dueño respondió con humor

Un insólito robo sorprendió esta mañana en el microcentro mendocino, en el Café Mundial, ubicado en el Pasaje San Martín en pleno centro de la ciudad de Mendoza .

El episodio de hurto ocurrió a las 8:47 de la mañana de un sábado, cuando un individuo fue captado por las cámaras de seguridad forzando una de las pequeñas vitrinas de exhibición del local.

El hombre, aparentemente esperando no ser visto, utilizó lo que parece ser un destornillador para abrir el compartimento y sustraer objetos antiguos y piezas decorativas.

Ante el hecho, los responsables del café, denunciaron la situación con un tono irónico a través de sus redes sociales.

El mensaje difundido en Instagram buscó comprender al autor del hecho: “Queremos pensar que creyó que las vitrinas eran de libre acceso. Que quizá imaginó que esto era una especie de museo participativo. Pero no: la historia se mira, no se arranca” , expresaron.

Entre los objetos sustraídos, descritas como "chucherías antiguas, seleccionadas y restauradas con esmero", pero "sin valor", se encontraba un pequeño unicornio azul. El equipo del café mencionó la pérdida de esta pieza restaurada con afecto: “Mi unicornio azul se perdió hoy. Lo fueron”.

Café Mundial Pasaje San Martín Inauguraron un café en el tradicional Pasaje San Martín, llamado Café Mundial. Marcelo Rolland / Los Andes

El dueño del local relató con humor que, tras el incidente, el café ha quedado envuelto “en una serie policial de Netflix”.

El dueño le restó importancia al hurto y, demostrando una actitud conciliadora y empática, pidió a sus seguidores que si alguien reconocía al ladrón, “agradecemos que hablen con él, lo inviten a volver a la buena senda y nos traiga de vuelta las chucherías”.

La propuesta para el autor del robo fue recibirlo “con un abrazo y un café caliente”.