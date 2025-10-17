17 de octubre de 2025 - 23:05

Asombroso robo: se llevaron una torre de transmisión de 48 metros y dejaron a un pueblo sin televisión

Ocurrió en MIsiones. La estructura metálica, propiedad de un canal regional, fue hallada desarmada en un taller junto a otros elementos sospechosos.

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

El robo de una torre de transmisión de 48 metros de altura dejó asombrados a los habitantes de la zona rural de Apóstoles y al canal de televisión local al que pertenecía la estructura, en la provincia de Misiones.

El inusual hecho se dio a conocer el pasado 14 de octubre, cuando un hombre de 42 años denunció la sustracción de una torre metálica modelo C35, junto a una puerta de chapa, desde las instalaciones del canal ubicadas en el paraje El Solitario. Inmediatamente, la Policía de Misiones activó tareas de inteligencia en el marco del Megaoperativo de Seguridad Provincial.

La investigación, liderada por efectivos de la Unidad Regional VII, condujo hasta un taller de chapa y pintura situado en el kilómetro 16 de la Ruta Provincial N.º 1.

Allí, tras recibir autorización del Juzgado de Instrucción N.º 4, realizaron un allanamiento que permitió hallar la estructura de la torre completamente desarmada, junto con otros elementos sospechosos.

Robo de una torre en Misiones
La estructura metálica fue hallada desarmada en un taller junto a otros elementos sospechosos

En el procedimiento fueron secuestrados siete rollos de alambre de acero de alta resistencia, los ocho tramos metálicos que componían la torre y la puerta denunciada como robada. Todos los elementos fueron identificados por el denunciante y trasladados a la dependencia policial correspondiente, mientras avanza la causa judicial.

El taller donde se halló la estructura pertenece a un ciudadano identificado como A.M.R., quien fue notificado formalmente de la instrucción del caso. La Justicia dispuso medidas para asegurar las diligencias pertinentes antes de autorizar la restitución de los materiales al canal damnificado.

Al día siguiente, la Policía regresó al mismo taller y recuperó más piezas vinculadas a la infraestructura robada: cuatro paneles repetidores de señal, cuatro soportes metálicos y una bandeja de dos metros de longitud. Estos objetos fueron entregados voluntariamente por el propietario del lugar y reconocidos por el denunciante.

Las actuaciones judiciales continúan bajo la supervisión del Juzgado de Instrucción N.º 4, mientras todos los elementos recuperados permanecen bajo resguardo policial. La torre será devuelta al canal una vez que se complete todo el proceso legal correspondiente.

