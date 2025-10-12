12 de octubre de 2025 - 10:32

Insólito robo en un famoso "telo": distrajeron al encargado y se llevaron lo más impensado

Con el botín a cuestas, los delincuentes fueron identificados gracias a las cámaras de seguridad en Guaymallén.

Imagen ilustrativa
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un insólito robo tuvo lugar la noche del sábado en Guaymallén, donde un joven de 22 años quedó detenido por llevarse el matafuegos de un reconocido hotel alojamiento.

Según informaron desde el Ministerio de Seguridad y Justicia, el episodio ocurrió cerca de las 23 cuando personal del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) monitoreaba la zona de calle Río Negro y observó a un par de hombres que corría hacia el sur con un extintor de fuego en sus manos.

Entonces, efectivos se desplazaron en un patrullero y demoraron a los dos fugitivos en el cruce de Alcorta y Río Negro. Al revisarles las pertenencias, los policías hallaron un matafuegos con una llamativa inscripción: "La Luna". Es decir, los ladrones se lo habían sacado al albergue transitorio de calle Mathus Hoyos al 284, ubicado apenas a un par de cuadras.

A continuación, los uniformados fueron hasta el "telo" y entrevistaron al encargado de 50 años, quien les indicó, justamente, que dos hombres habían llegado minutos antes. Mientras uno le preguntaba los precios de las habitaciones, el otro aprovechó para sustraer el matafuegos.

Según las autoridades, quedó detenido un joven de 22 años por el impensado robo de medianoche.

