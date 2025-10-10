10 de octubre de 2025 - 13:35

Solicitaron que le den domiciliaria al policía que está imputado por el asesinato de un hombre con antecedentes

José Funes permanece detenido, tras ser acusado de homicidio agravado cuya víctima fue Fernando Rubén García, quien falleció en el hospital Central tras recibir un balazo en la cabeza.

Así quedó el auto que fue baleado por el policía imputado por homicidio agravado.&nbsp;

Así quedó el auto que fue baleado por el policía imputado por homicidio agravado. 

Foto:

Ministerio de Seguridad
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

La defensa del policía que está imputado por el asesinato de una persona con antecedentes que perdió la vida en Luján, cuando el uniformado le acribilló el asunto a balazos, solicitó el beneficio de la prisión domiciliaria.

Leé además

Federico Fabián Lorca (48) y Lautaro Agostini (29)  están imputados por “homicidio simple en calidad de coautores”, por el crimen de Rubén Atilio Stubbia (35) en el barrio Canciller, en Maipú.

Homicidio en la casa del tatuador de Maipú: seguirán en la cárcel los dos acusados de matar a un carpintero

Por Oscar Guillén
Un policía baleó a un presunto ladrón en Luján. 

Imputaron por homicidio agravado al policía que le disparó a un hombre en Luján

Por Redacción Policiales

El pedido fue realizado por la abogada del Ministerio de Seguridad Susana Soleti, quien defiende a imputó a José Funes (40), el uniformado que el miércoles pasado fue imputado por delito de “homicidio agravado por la calidad de sujeto activo (funcionario policial) y por uso de arma de fuego”, figura penal que tiene como una pena la prisión perpetua.

Por estas horas el pedido de domiciliaria es analizado en el Ministerio Público Fiscal. Técnicamente, el fiscal del caso, Gustavo Pirrello, podría otorgar el beneficio o bien esperar que un juez de garantías tome la decisión en una audiencia de control jurisdiccional.

Soleti explicó a Los Andes que la medida se podría resolver de forma positiva para su cliente en el trascurso de las próximas horas y que la casa donde quedaría alojado sería la de su pareja.

Por ahora, explicaron desde el Ministerio Público Fiscal, que tras la imputación de Funes, el uniformado quedó bajo la custodia del Servicio Penitenciario.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Un policía baleó a un presunto ladrón en Luján. 

Murió el hombre que fue baleado por un policía y donarán sus órganos: qué pasará con el uniformado detenido

Por Redacción Policiales
Franco Patricio Aracena de 31 años fue encontrado maniatado y amordazado en su departamento en Villa Nueva, Guaymallén e investigan si conocía a sus asesinos.

Homicidio de Franco Aracena: imputaron al detenido y develaron la principal hipótesis del crimen

Por Redacción Policiales
Franco Patricio Aracena de 31 años fue encontrado maniatado y amordazado en su departamento en Villa Nueva, Guaymallén e investigan si conocía a sus asesinos.

Se entregó el presunto autor del homicidio de Franco Aracena: un menor de 15 años lo incriminó

Por Redacción Policiales
Franco Patricio Aracena de 31 años fue encontrado maniatado y amordazado en su departamento en Villa Nueva, Guaymallén e investigan si conocía a sus asesinos.

Crimen de Franco Aracena: la escalofriante escena, una bicicleta negra y dos sospechosos

Por Redacción Policiales