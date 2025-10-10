Solicitaron que le den domiciliaria al policía que está imputado por el asesinato de un hombre con antecedentes

José Funes permanece detenido, tras ser acusado de homicidio agravado cuya víctima fue Fernando Rubén García, quien falleció en el hospital Central tras recibir un balazo en la cabeza.

Así quedó el auto que fue baleado por el policía imputado por homicidio agravado.

La defensa del policía que está imputado por el asesinato de una persona con antecedentes que perdió la vida en Luján, cuando el uniformado le acribilló el asunto a balazos, solicitó el beneficio de la prisión domiciliaria.

El pedido fue realizado por la abogada del Ministerio de Seguridad Susana Soleti, quien defiende a imputó a José Funes (40), el uniformado que el miércoles pasado fue imputado por delito de “homicidio agravado por la calidad de sujeto activo (funcionario policial) y por uso de arma de fuego”, figura penal que tiene como una pena la prisión perpetua.

Por estas horas el pedido de domiciliaria es analizado en el Ministerio Público Fiscal. Técnicamente, el fiscal del caso, Gustavo Pirrello, podría otorgar el beneficio o bien esperar que un juez de garantías tome la decisión en una audiencia de control jurisdiccional.

Soleti explicó a Los Andes que la medida se podría resolver de forma positiva para su cliente en el trascurso de las próximas horas y que la casa donde quedaría alojado sería la de su pareja.

Por ahora, explicaron desde el Ministerio Público Fiscal, que tras la imputación de Funes, el uniformado quedó bajo la custodia del Servicio Penitenciario.