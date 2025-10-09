Homicidio en la casa del tatuador de Maipú: seguirán en la cárcel los dos acusados de matar a un carpintero

La Justicia determinó que sigan en la cárcel los dos acusados del homicidio de Rubén Atilio Stubbia (35) , el carpintero asesinado en el barrio Canciller de Maipú , en junio pasado.

A pedido de la fiscal de Homicidios Claudia Ríos, la jueza penal Natacha Cabeza, dictó prisión preventiva para el tatuador Federico Fabián Lorca (48) y para Lautaro Agostini (29), ambos están acusados “homicidio simple en calidad de coautores”, delito que contempla penas de entre 8 y 25 años de cárcel.

La magistrada, en la misma audiencia realizada este mediodía en el Polo Judicial, le negó a los dos acusados el beneficio de prisión domiciliaria que había sido solicitado por los defensores.

El crimen se registró el 4 de junio en una vivienda ubicada en calle Juan Martínez 713 del barrio Canciller: cerca de las 19:30 un desgarrador grito, en principio descrito como el de una mujer, activó un operativo que concluyó con dos detenidos y con el hallazgo del cadáver de una persona.

La secuencia comenzó cuando un hombre llegó muy nervioso y asustado a la Comisaría 29, en Gutiérrez, para alertar sobre gritos desesperados de una "mujer" provenientes del domicilio contiguo al que se encontraba realizando un tatuaje.

El tatuador de 48 años, uno de los detenidos en el lugar del crimen

Cuando los uniformados tomaron conocimiento de lo sucedido se desplazaron a la vivienda señalada por el testigo. Al llegar, observaron a los dos imputados afuera del domicilio y uno de ellos tenía manchas hemáticas en el pantalón.

Por orden judicial, los efectivos ingresaron poco después a la vivienda y en el interior hallaron el cadáver de un hombre envuelto en una carpa de pileta de lona de color azul. De inmediato se desplazaron peritos de Policía Científica y efectivos de la Unidad Investigativa de Maipú.

El cuerpo presentaba una lesión sobre la ceja izquierda, otra en la cabeza y una soga alrededor del cuello. El médico forense confirmó que el cadáver mostraba signos evidentes de estrangulamiento.

El asesinado fue identificado como Rubén Atilio Stubbia, argentino, de 35 años, de profesión carpintero, según informó una fuente policial que trabajó en la investigación.

Inicialmente no se descartó que el homicidio podría haber ocurrido durante una reunión en la que hubo ingesta de alcohol y drogas, pero por ahora la investigación sigue abierta.

Tras el descubrimiento, los sospechosos fueron detenidos y este jueves fueron imputados formalmente. Por la imputación, Lorca y Agostini arriesgan una pena de 8 a 25 años de prisión.