Buscan a un nene de 5 años tras los femicidios de su mamá y la abuela: sospechan del padre, el asesino

La Justicia de Córdoba activó este domingo una búsqueda urgente para dar con el paradero de Pedro Teodoro Rodríguez Laurta , un niño de 5 años que fue sustraído de la casa de su madre el sábado, en un caso que conmocionó a la provincia.

Es que la desaparición del menor está directamente vinculada al doble femicidio de su madre, Luna Giardina, y su abuela, Mariel Zamudio , ocurrido ese mismo día en una vivienda del barrio Villa Rivera Indarte.

El principal sospechoso es Pablo Laurta , padre del niño y de nacionalidad uruguaya, quien habría asesinado a ambas mujeres y luego escapado con el menor, informó el diario La Voz.

La Fiscalía de Instrucción de Violencia Familiar y de Género encabeza la investigación y ya se emitió un pedido de captura internacional a Interpol, además de la activación del protocolo "Alerta Sofía".

De acuerdo con la información difundida por el Ministerio Público Fiscal, Pablo Laurta habría ingresado armado a la casa de Luna en la calle San Pedro de Toyos durante la mañana del sábado.

Pedro Teodoro Rodríguez Laurta, un niño de 5 años, junto a su padre Pablo Laurta, quien mató a su expareja y exsuegra

Allí disparó a su expareja y su exsuegra, y se llevó al niño. Según los primeros informes judiciales, existían antecedentes de violencia de género: Giardina había denunciado a su ex pareja en Uruguay y se había refugiado en Córdoba con su hijo hace casi tres años, luego de que él intentara ahorcarla.

Pese a contar con un botón antipánico, la joven, que estudiaba Agronomía, no llegó a activarlo al momento del ataque.

La Justicia intenta ahora determinar la ruta de escape del agresor, ante la sospecha de que intenta cruzar la frontera hacia Uruguay.

Doble femicidio en Córdoba: Luna Giardina y su madre, Mariel Zamudio

Qué es la "Alerta Sofía"

El “Alerta Sofía” es un sistema nacional de emergencia que se activa ante casos de desaparición de niños o niñas en grave peligro, y su nombre rinde homenaje a Sofía Herrera, desaparecida en 2008 en un camping de Río Grande, Tierra del Fuego.

El protocolo permite difundir de forma inmediata la imagen e información del menor buscado a través de televisión, redes sociales, correo electrónico, telefonía móvil y otros medios. Su objetivo es que la ciudadanía colabore con datos útiles para el hallazgo.

“La Unidad Judicial Homicidios pide colaboración para dar con el paradero de Pedro Teodoro Rodríguez Laurta, de 5 años, quien fue sustraído del domicilio de su madre en el barrio Villa Serrana de la ciudad de Córdoba el 11 de octubre de 2025.”