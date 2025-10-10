Salió de su casa de Luján hace 4 días y no supieron más de ella: intensa búsqueda de una adolescente de 16 años

Se trata de Valentina Vargas Cruz, quien reside en el barrio Sol y Sierra de Luján.

La Policía de Mendoza y sus familiares y amigos buscan a una joven de 16 años que hace 4 días desapareció de su casa, en el barrio Sol y Sierra de Luján de Cuyo.

Se trata de Valentina Vargas Cruz, una joven cuya familia denunció su desaparición en los últimos días en la Fiscalía de Luján por lo que el caso –tal como ocurre con todas las denuncias de paradero- pasó a la órbita del fiscal de Homicidios de turno que ordenó se activara su búsqueda por parte de personal policial de Búsqueda de personas.

Valentina Vargas Cruz, es buscada por la Policía. Según su familia, fue vista por última vez el lunes pasada a las 16.30, cuando se fue de su casa, en el barrio Sol y Sierra de Vistalba.

En ese momento, la adolescente desaparecida vestía remera lila, pantalón negro ancho y zapatillas negras.

En caso de conocer algún dato sobre su paradero, se puede informar al teléfono 2616881890, de su padre, Mario Vargas, o a la línea de emergencias 911.