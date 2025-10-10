10 de octubre de 2025 - 10:43

Salió de su casa de Luján hace 4 días y no supieron más de ella: intensa búsqueda de una adolescente de 16 años

Se trata de Valentina Vargas Cruz, quien reside en el barrio Sol y Sierra de Luján.

Valentina Vargas Cruz,&nbsp; falta de su casa desde el lunes pasado.&nbsp;

Valentina Vargas Cruz,  falta de su casa desde el lunes pasado. 

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

La Policía de Mendoza y sus familiares y amigos buscan a una joven de 16 años que hace 4 días desapareció de su casa, en el barrio Sol y Sierra de Luján de Cuyo.

Leé además

Así quedó el auto que fue baleado por el policía imputado por homicidio agravado. 

Solicitaron que le den domiciliaria al policía que está imputado por el asesinato de un hombre con antecedentes

Por Redacción Policiales
Godoy Cruz: detuvieron a un adolescente armado con marihuana y una balanza de precisión  

Tiene 15 años, llevaba droga y un revólver y protagonizó una persecusión policial en Godoy Cruz

Por Redacción Policiales

Se trata de Valentina Vargas Cruz, una joven cuya familia denunció su desaparición en los últimos días en la Fiscalía de Luján por lo que el caso –tal como ocurre con todas las denuncias de paradero- pasó a la órbita del fiscal de Homicidios de turno que ordenó se activara su búsqueda por parte de personal policial de Búsqueda de personas.

560171437_18075910127149750_8096957264301007112_n
Valentina Vargas Cruz, es buscada por la Policía.

Valentina Vargas Cruz, es buscada por la Policía.

Según su familia, fue vista por última vez el lunes pasada a las 16.30, cuando se fue de su casa, en el barrio Sol y Sierra de Vistalba.

En caso de conocer algún dato sobre su paradero, se puede informar al teléfono 2616881890, de su padre, Mario Vargas, o a la línea de emergencias 911.

Los investigadores no descartan que se haya ido de su casa, con su novio, un joven de Las Heras que tampoco estaría residiendo en su hogar.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

discutio con su padre por cigarrillos y lo mato a martillazos en la cabeza

Discutió con su padre por cigarrillos y lo mató a martillazos en la cabeza

Por Redacción Policiales
Federico Fabián Lorca (48) y Lautaro Agostini (29)  están imputados por “homicidio simple en calidad de coautores”, por el crimen de Rubén Atilio Stubbia (35) en el barrio Canciller, en Maipú.

Homicidio en la casa del tatuador de Maipú: seguirán en la cárcel los dos acusados de matar a un carpintero

Por Oscar Guillén
Febrero de 2013. Así había quedado el auto chocado de las víctimas Juan Manuel Viudez y su hija María Laura. Doce años después, detuvieron en Bolivia al acusado, Adrián Ocampo Cazón (52), quien ahora será juzgado. Archivo. 

Ebrio y a contramano provocó un choque fatal, se escondió por 12 años en la selva de Bolivia y ahora lo juzgarán en Mendoza

Por Redacción Policiales
Detuvieron en San Martín a un hombre que intentó agredir a una mujer: lo detectaron mediante la videovigilancia.

Intentó agredir a una mujer en plena calle, lo vieron por las cámaras y lo detuvieron

Por Redacción Policiales