Intentó agredir a una mujer en plena calle, lo vieron por las cámaras y lo detuvieron

Los operadores del Sistema de Videovigilancia del Centro Estratégico de Operaciones vieron el intento de agresión en la vía pública de San Martín y dieron aviso a un móvil policial.

Detuvieron en San Martín a un hombre que intentó agredir a una mujer: lo detectaron mediante la videovigilancia.

Las cámaras del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) Zona Este permitieron la rápida intervención de la Policía luego de que detectaran a un hombre que intentaba agredir a una mujer en plena vía pública en el departamento de San Martín.

El episodio ocurrió en la intersección de avenida Libertador y carril San Pedro, donde los operadores del sistema de videovigilancia advirtieron que un sujeto intentaba golpear a una mujer que se defendía de los ataques.

Centro Estratégico de Operaciones - CEO Ante la situación, los agentes del CEO alertaron de inmediato a los móviles policiales que patrullaban la zona, activando un operativo coordinado para asistir a la víctima y detener al agresor.

Minutos después, los uniformados lograron interceptar al sospechoso en el ingreso al barrio Villa Obrero, donde fue reducido y trasladado a la Comisaría 28°.