Intentó agredir a una mujer en plena calle, lo vieron por las cámaras y lo detuvieron

Las cámaras del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) Zona Este permitieron la rápida intervención de la Policía luego de que detectaran a un hombre que intentaba agredir a una mujer en plena vía pública en el departamento de San Martín.
Los operadores del Sistema de Videovigilancia del Centro Estratégico de Operaciones vieron el intento de agresión en la vía pública de San Martín y dieron aviso a un móvil policial.
El episodio ocurrió en la intersección de avenida Libertador y carril San Pedro, donde los operadores del sistema de videovigilancia advirtieron que un sujeto intentaba golpear a una mujer que se defendía de los ataques.
Ante la situación, los agentes del CEO alertaron de inmediato a los móviles policiales que patrullaban la zona, activando un operativo coordinado para asistir a la víctima y detener al agresor.
Minutos después, los uniformados lograron interceptar al sospechoso en el ingreso al barrio Villa Obrero, donde fue reducido y trasladado a la Comisaría 28°.
En la causa interviene la Oficina Fiscal San Martín.