Entró a un kiosco de Ciudad, amenazó a una empleada y escapó con 2 fernets y $900 mil

El atraco ocurrió ayer en la tarde en un comercio de calle Ituzaingó al 2200. El ladrón no utilizó armas, solo amenazó de forma verbal a una empleada de 19 años.

Un comercio ubicado en calle Ituzaingó al 2200 de Ciudad fue asaltado este miércoles alrededor de las 19.30, cuando un hombre ingresó al local y, mediante amenazas verbales, redujo a la empleada para luego huir con dinero y mercadería.

Según informaron fuentes policiales, la víctima, una joven de 19 años identificada como D.R., se encontraba atendiendo cuando el delincuente irrumpió y le exigió la entrega del dinero. El ladrón se apoderó de dos botellas de fernet, seis paquetes de cigarrillos, una lata de energizante y unos 900 mil pesos en efectivo, pertenecientes a la recaudación del día.

Tras el robo, la joven dio aviso a las autoridades, que desplegaron un operativo en la zona, aunque el sospechoso logró escapar.

La investigación quedó a cargo de la Oficina Fiscal de la jurisdicción, con intervención de la Comisaría Cuarta de Ciudad, que analiza cámaras de seguridad y otros elementos para dar con el autor del hecho.

