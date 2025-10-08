Investigan a un chico de 14 años que realizaba amenazas terroristas desde su casa

La Policía Federal ingresó al domicilio de un adolescente en Pilar luego de recibir una alerta del FBI, debido a amenazas de realizar un tiroteo en un centro comercial y en su escuela.

Un chico de 14 años fue identificado por la Policía Federal tras planificar supuestas amenazas terroristas a un centro comercial en Tortuguitas y una escuela en Del Viso, en Buenos Aires.

Fuentes policiales informaron que el Agregado Jurídico del FBI en Buenos Aires redactó un informe en el que alertaba sobre un usuario de la plataforma digital Discord, donde publicaba imágenes satelitales del inmueble de Malvinas Argentinas y el colegio de Pilar, junto con fotografías de armas de fuego.

La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°7 pidió al Departamento de Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal que se encargue de identificar al implicado, motivo por el que los miembros de esa división llevaron a cabo tareas de campo mediante las cuales constataron que los atentados se perpetrarían el 20 de abril de 2026.

Las intimidaciones se elaboraban desde un domicilio en la localidad de La Lonja y se identificó a un adolescente de 14 años como el presunto autor del delito.

En este contexto, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°9 ordenó que se concrete un allanamiento en el domicilio del acusado. En el operativo se incautaron una navaja tipo mariposa, varios cuadernos con listados de grupos terroristas islámicos como ISIS y Hamás, dibujos de esvásticas torcidas, el cráneo de las SS, el sol negro del nazismo esotérico, una notebook, un teléfono celular y otros elementos de interés para la causa.