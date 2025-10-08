La Policía de Mendoza secuestró 460 metros de cables, un transformador, armas y municiones

En Lavalle , Luján de Cuyo y Godoy Cruz , la Dirección General de Investigaciones realizó procedimientos bajo el Plan Integral del Cobre . Se trata de una estrategia para prevenir el robo de materiales como cables , luminarias y metales no ferrosos.

En los tres departamentos, la Policía de Mendoza concretó los operativos a través de la División de Investigaciones Integradas y Leyes Especiales (DIILE). Las acciones permitieron recuperar 460 metros de cables, un transformador trifásico nuevo, un arma de fuego, municiones y numerosos componentes eléctricos utilizados en el alumbrado público.

La Policía realizó el primer procedimiento en calle General Hacha , Lavalle. Allí, los investigadores detuvieron a un hombre de 32 años que ofrecía por redes sociales cableado de distribución eléctrica. La pesquisa comenzó cuando el personal de la DIILE detectó una publicación ofreciendo “cable preensamblado” y pactó una compra controlada con el sospechoso .

Al llegar al domicilio, los efectivos constataron que tenía en su poder 250 metros de cable negro preensamblado de aluminio forrado , con la inscripción Retenax Pirelli Industria Argentina 1.1 KV 3×70/50mm, destinado a baja tensión (220/380V). El elemento se compone de tres conductores de 70 mm² más un neutro portante de 50 mm², como utilizan las empresas distribuidoras.

También se secuestró un teléfono celular. Según dictó la Policía, los cables habían sido sustraídos del tendido eléctrico de su propia vivienda y que abastecía, además, a la cuadra , para luego ser puestos a la venta en redes sociales. Por disposición de la Oficina Fiscal Las Heras-Lavalle N°2, el detenido fue trasladado a la Comisaría 17.

Luján de Cuyo: secuestraron un transformador de 180 kilos y armas de fuego

La Policía llevó a cabo tres allanamientos en el Puesto El Fortín, en la zona de El Carrizal. Allí, personal policial culminaron con la incautación de un transformador trifásico de 16 KVA, junto a un arma de fuego y numerosos materiales eléctricos sustraídos de la red pública. Sobre el transformador: fue bajado de un poste, mide 1,20 metros de alto y pesa 180 kilos.

Además, en una de las viviendas se halló una escopeta calibre 16 de un solo caño con siete cartuchos y dos adicionales; incluso un teléfono celular. En otra casa se incautaron 53 municiones calibre 22 largo, tres vainas servidas, dos cartuchos calibre 20 de fuego central y un segundo teléfono celular.

También se recuperaron:

Aisladores de media tensión.

Grampas de retención.

Morcitos.

Ménsulas.

Tornillos para postes.

Dos luminarias de alumbrado público.

Un señalador vial con la inscripción “DPV”.

100 metros de cable preensamblado de distintas medidas.

Por estos hechos fueron aprehendidos un hombre de 50 años y su hijo, de 28. Ambos fueron trasladados a la Comisaría 11 de Luján de Cuyo, bajo intervención de la UFI de Robos, Hurtos Agravados y Sustracción de Automotores, Fiscalía N°23.

Godoy Cruz: un hombre ofrecía “cable preensamblado barato, 40% menos”

En calle Cordón del Plata, Godoy Cruz, un hombre de 38 años fue detenido tras ofrecer “cable preensamblado barato, 40% menos” a través de redes sociales. El personal de la DIILE coordinó otra compra controlada y así concretó el encuentro con el sospechoso.

Acto seguido se comprobó que el hombre tenía en su poder 100 metros de cable color negro preensamblado (3×50 + 1×50 mm² 0.6/1 1KV, sello IRAM 2263 Cedam SA, Industria Argentina), enrollado en un carretel de madera.