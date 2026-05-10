Despliegue policial en el Gran Mendoza: 18 detenidos, armas secuestradas y vehículos recuperados

La Policía de Mendoza desplegó durante las últimas horas una serie de operativos preventivos en distintos puntos del Gran Mendoza , que terminaron con 18 personas aprehendidas , secuestro de armas, droga, vehículos con pedidos judiciales y otros elementos vinculados a diferentes delitos.

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Los procedimientos fueron realizados por efectivos de la Unidad de Acción Preventiva (UAP) en los departamentos de Capital, Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras, Maipú y Luján de Cuyo .

Uno de los procedimientos se concretó en la intersección de Arístides y Olascoaga , en Ciudad, donde los uniformados aprehendieron a un hombre que registraba una medida pendiente de comparendo y citación emitida por un juzgado contravencional de Luján de Cuyo .

En tanto, en el barrio Grilli Sur de Guaymallén , la Policía detuvo a otro sospechoso que tenía una medida de captura vigente solicitada por una Oficina Fiscal de Violencia de Género.

Otro operativo tuvo lugar en Las Heras , en calles Lisandro Moyano y Tomás Guido , donde efectivos interceptaron a un hombre acusado de incumplir una prohibición de acercamiento en el barrio Plumerillo Sur .

Además, en Montes de Oca y Gorriti, en Godoy Cruz, dos hombres fueron aprehendidos durante un control preventivo. Uno de ellos llevaba una bolsa con sustancia verde amarronada y tenía dos medidas de captura pendientes, mientras que el segundo presentaba un pedido de comparendo y citación.

Amenazas armadas y secuestro de armas

En el barrio Cooperativa Bermejo de Guaymallén, dos hombres fueron detenidos luego de ser acusados de arrojar piedras contra una vivienda y amenazar al propietario con un arma de fuego. Durante el rastrillaje, los efectivos secuestraron una pistola presuntamente utilizada en el hecho.

Otro procedimiento ocurrió en el barrio Campo Pappa de Godoy Cruz, donde la Policía intervino tras la denuncia contra un hombre que habría amenazado a una familia con un arma. El sospechoso intentó escapar al advertir la presencia policial y arrojó un objeto durante la fuga. Finalmente fue detenido y los uniformados encontraron una réplica plástica de arma de fuego encintada con cinta aisladora negra.

Controles y patrullajes en el Gran Mendoza Controles y patrullajes en el Gran Mendoza. Prensa Gobierno de Mendoza

También en Godoy Cruz, en calles Chapanay y Cayetano Silva, la Policía identificó una camioneta Renault Kangoo estacionada con personas en el interior. Durante la requisa, los efectivos secuestraron un revólver calibre 22 con seis cartuchos, un pistolón, marihuana, cocaína y una balanza de precisión. Dos hombres quedaron aprehendidos.

Persecuciones y robos frustrados

En Guaymallén, sobre Bandera de los Andes y Tropero Sosa, los policías frustraron un intento de robo a una concesionaria y detuvieron a dos sospechosos, uno de ellos menor de edad.

Dos aprehendidos por el intento de robo a una concesionaria Dos aprehendidos por el intento de robo a una concesionaria: los elementos secuestrados. Prensa Gobierno de Mendoza

Según informaron fuentes policiales, los hombres fueron sorprendidos mientras intentaban forzar una persiana metálica con herramientas como una barreta, un destornillador y una pinza corta pernos, elementos que quedaron secuestrados.

Otro operativo se desarrolló en Godoy Cruz, en calle Paso de los Andes, luego de que vecinos alertaran sobre la presencia de un hombre en los techos de varias viviendas. Tras una breve persecución, el sospechoso fue interceptado cuando trasladaba un ventilador presuntamente robado.

Un hombre fue aprehendido mientras trasladaba un ventilador presuntamente robado Un hombre fue aprehendido mientras trasladaba un ventilador presuntamente robado. Prensa Gobierno de Mendoza

Secuestro de droga durante controles preventivos

Durante un patrullaje en el asentamiento Estación Agrelo, en Luján de Cuyo, efectivos detectaron una motocicleta con los guarismos adulterados. Junto al rodado fue detenido un hombre que llevaba un cuchillo de grandes dimensiones y un frasco con sustancia verde.

En otro procedimiento realizado en Maipú, sobre lateral norte de Paso y Cerro Juncal, los uniformados interceptaron a un motociclista que transportaba flores de cannabis sativa en una riñonera.

A esto se sumó otro operativo en el barrio Sol y Sierra de Godoy Cruz, donde la Policía detuvo a un motociclista que intentó escapar de un control policial y llevaba entre sus prendas una bolsa con sustancia verde amarronada.

Vehículos robados y recuperados

En el barrio La Favorita de Capital, efectivos secuestraron una motocicleta Motomel Serie 2 de 150 cc que tenía pedido vigente por lesiones leves solicitado por la Oficina Fiscal Virtual. El conductor circulaba sin casco y sin documentación.

Por otra parte, en calles Arturo Illia y La Virgen, en Godoy Cruz, fue detenido el conductor de una motocicleta Honda GLH 150 cc que registraba un pedido por robo agravado en la provincia de San Luis.

El conductor de la motocicleta Honda GLH 150 fue detenido El conductor de la motocicleta Honda GLH 150 fue detenido. Prensa Gobierno de Mendoza

En Guaymallén, personal policial interceptó una motocicleta Honda Wave 110 cc que circulaba a alta velocidad y tenía un pedido de secuestro activo por averiguación de robo.

Finalmente, en Maipú, efectivos detectaron un automóvil Duna con pedido por hurto agravado. El conductor fue aprehendido y el vehículo quedó secuestrado.