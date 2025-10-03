Un incendio, iniciado en los fondos de un domicilio ubicado en el barrio Municipal, al norte de la ciudad de San Martín , le dio continuidad a una guerra entre bandas , que viene desde hace tiempo pero recrudeció hacia el comienzo de esta semana. En este capítulo ya hubo un herido de bala, detenidos, un patrullero dañado y tres incendios de viviendas.

Otra casa incendiada en la guerra de bandas en los barrios del norte de San Martín

Este viernes, a las 9.50 de la mañana, el alerta vino desde el barrio Municipal , advirtiendo que una casa ubicada en la calle Viamonte al 3200, estaba siendo atacada por las llamas.

Hacia allí se desplazaron varias dotaciones de Bomberos Voluntarios San Martín , que lograron contener las llamas antes de que produjeran mayores destrozos, circunscribiendo el siniestro a un sector de los fondos de la casa y solo resultaron dañados un freezer, una cocina y unas chapas quedaron ennegrecidas.

Las actuaciones oficiales indican que el personal policial de la Comisaria 12° que se encontraba de consigna desde el pasado martes 30, debido que en el domicilio siniestrado ahora vivían los posibles autores de una serie de disparos que hirieron de gravedad a un hombre de 25 años, detectó que por los fondos de esa propiedad, desde un domicilio lindante, fue arrojada una bomba molotov .

Inmediatamente se avisó a Bomberos Voluntarios San Martín, que logró sofocar las llamas antes de que la situación se agravara.

otra casa quemada 2 Tercera casa incendiada en la guerra entre las bandas del norte de la ciudad de San Martín (Gentileza para Los Andes)

Semana violenta

El martes último, en la siesta, un grupo de hombres jóvenes de esa zona pretendió desalojar a los ocupantes de una casa y se produjo un enfrentamiento con piedras, golpes y algunos disparos de arma de fuego.

Fruto de esos disparos resultó herido de gravedad Kevin Hernán Gabriel Martínez, de 25 años de edad, con un balazo que le traspasó el abdomen y le lastimó uno de los riñones. El lesionado ingresó directamente al quirófano del Hospital Perrupato y luego quedó internado, en estado delicado.

Al caer la tarde de ese mismo día, unas 30 personas se abalanzaron sobre la casa de los autores de los disparos y , tras arrojarle una bomba molotov, provocaron un incendio que generó pérdidas totales.

A las 22 de ese día quedó detenida una mujer de 33 años, domiciliada en la casa incendiada, por ser considerada autor de los disparos que hirieron a Martínez.

Ya el día miércoles, cerca de las 15.30, otra casa fue devorada por las llamas, también iniciadas con una bomba molotov.

Este viernes nuevamente se repitió la secuencia. Todos los incendios fueron provocados en el mismo sector.

El conflicto está afectando toda la zona de los barrios Los Parrales, Néstor Kirchner, Güemes, Municipal y Norte, pero especialmente concentrados en estos dos últimos.