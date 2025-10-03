Impactante carta de Morena Rial desde la cárcel: desmintió rumores y reveló quienes son sus únicas visitas

La mediática se encuentra sin celular a diferencia de otras presas, pero en celda que su abogado describe estilo monoambiente.

El abogado Martín Leiro visitó a Morena Rial en el penal de Magdalena y dijo que la encontró en shock emocional y en comunicación con su padre.

Morena Rial días atrás, fue trasladada a la Unidad 61 del penal de Magdalena en el marco de la causa que enfrenta por un robo ocurrido en la localidad bonaerense de Villa Adelina. Alejandro Cipolla, abogado y amigo de la mediática, ha utilizado sus redes sociales para mantener informados a sus seguidores sobre la situación de su clienta.

El día de hoy, a través de sus historias de Instagram, Cipolla compartió una carta escrita por Morena titulada “Yo, More Rial, comunico”, en la que comenta su situación actual de incomunicación y desmiente rumores: “Quiero que sepan que donde estoy no tengo comunicación con nadie más que con mis abogados y un núcleo muy pequeño de allegados. Cualquier cosa que se diga de boca de otras personas, son más de lo mismo (inventos)”.

carta morena rial Se refirió también a los rumores sobre la posible de la visita de su hijo Amadeo, con motivo de su cumpleaños de 1 año el próximo 7 de octubre. Ante esto desmintió la situación y afirmó que sus abogados están gestionando comunicarse con su hijo a través de videollamada: “no es que no lo quiera ver, sino que este no es el ámbito que quiero para él”,concluyó el escrito.

En la cárcel está como en un "monoambiente" Según Agencia Noticias Argentinas, Martín Leiro, a cargo de la defensa, detalló su visita al penal. Leiro le llevó “ropa, algo para comer, estuve con ella cuatro horas”. Especificó las condiciones de la celda: “Comprobé que donde está no es ‘buzón’, sino una celda que yo llamaría ‘monoambiente’. Es un lugar de albergue para tránsito donde tiene su cama de hormigón con un colchón ignífugo y reglamentario. Tiene ventana, frazadas y un baño”.

Martin declaró que Morena se encontraba en estado de shock emocional y que estaba “totalmente diferente” a la que conocía.La acusada ya tuvo una entrevista de más de una hora y media con la psicóloga de la unidad penitenciaria, lo cual, según el profesional, “le hizo muy bien”.