3 de octubre de 2025 - 09:39

Así es la cárcel de Magdalena donde Morena Rial está detenida

La mediática de 26 años fue trasladada a la Unidad 51 de mujeres y teme por su integridad física y emocional.

Así es la prisión en la que Morena Rial pasará sus días.

Los Andes | Agustín Zamora
Agustín Zamora

En este lugar también funciona un espacio especial llamado “Rincón de la Niñez”, diseñado para que las internas puedan recibir a sus hijos en un entorno “más amigable”. Además, se realizan jornadas de “distensión”, con proyecciones de películas, charlas de concientización y hasta bailes.

Los seres queridos de Morena Rial podrán visitarla los sábados y domingos de 7 a 15 en el SUM de la cárcel. Sin embargo, su pareja deberá a esperar los días viernes para los encuentros íntimos.

Morena Rial fue nuevamente detenida y se quedó sin abogado, ya que decidió dejar de contar con los servicios de Miguel Ángel Pierri. En medio de la preocupación por su futuro, y el miedo a un violento ataque en la cárcel bonaerense a la que fue trasladada, se conoció de dónde sacaba plata para vivir y el dato no sorprendió, pero sí generó indignación.

En las últimas horas, su amigo Alejandro Cipolla explicó que la Justicia le revocó el beneficio de la excarcelación por incumplir una serie de condiciones: hacer un tratamiento psicológico y conseguir un empleo estable. Al no presentar ningún comprobante, volvió a estar tras las rejas, aunque ante a la Justicia sí demostró cómo hacía para mantenerse y darle de comer a su hijo Amadeo.

