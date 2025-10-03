Así es la cárcel de Magdalena donde Morena Rial está detenida

La mediática de 26 años fue trasladada a la Unidad 51 de mujeres y teme por su integridad física y emocional.

Así es la prisión en la que Morena Rial pasará sus días.

Tal como se había rumoreado, Morena Rial fue trasladada a un penal bonaerense, donde esperará noticias sobre su situación y futuro. Su nueva casa es - por lo menos hasta que se realice el juicio- la Unidad 51 de Magdalena, donde podrá realizar varias actividades para pasar el tiempo.

En abril, TN compartió detalles del lugar que también habitó La Toretto, la joven de 22 años que protagonizó un brutal accidente en La Plata en el que asesinó a una persona. La prisión, de régimen cerrado, está ubicada en la ruta provincial N°11 y es exclusiva para mujeres, quienes pueden hacer diferentes talleres para aprender un oficio. Actualmente se dictan de costura, cocina y jardinería.

Morena Rial Así es la prisión en la que Morena Rial pasará sus días. web En este lugar también funciona un espacio especial llamado “Rincón de la Niñez”, diseñado para que las internas puedan recibir a sus hijos en un entorno “más amigable”. Además, se realizan jornadas de “distensión”, con proyecciones de películas, charlas de concientización y hasta bailes.

Los seres queridos de Morena Rial podrán visitarla los sábados y domingos de 7 a 15 en el SUM de la cárcel. Sin embargo, su pareja deberá a esperar los días viernes para los encuentros íntimos.

De dónde sacaba plata Morena Rial Morena Rial fue nuevamente detenida y se quedó sin abogado, ya que decidió dejar de contar con los servicios de Miguel Ángel Pierri. En medio de la preocupación por su futuro, y el miedo a un violento ataque en la cárcel bonaerense a la que fue trasladada, se conoció de dónde sacaba plata para vivir y el dato no sorprendió, pero sí generó indignación.