"Personalidad autodestructiva": la llamativa definición de Alejandro Cipolla sobre Morena Rial y un pedido especial

El abogado de la hija de Jorge Rial habló sobre la salud mental de la joven, quien está alojada en una cárcel de mujeres desde comienzos de semana.

Alejandro Cipolla, abogado y amigo de Morena Rial, se refirió a la situación judicial y personal de su clienta tras la reciente detención en el Penal de Mujeres N°51 de Magdalena. La hija de Jorge Rial quedó alojada allí luego de que la Justicia dictaminara la revocatoria de su excarcelación por incumplir las medidas establecidas en su causa.

En diálogo con Mariano Iúdica en Polémica en el Bar, el letrado describió las condiciones en las que se encuentra Morena. “Me informaron que ya le dieron un colchón y frazadas. Está sola en buzones. No quiso comer, está sumamente triste”, aseguró.

Embed El pedido especial que hizo el abogado de Morena Rial Cipolla adelantó además que evalúa solicitar un permiso especial al juez para que Morena pueda estar presente, aunque sea de manera virtual, en el cumpleaños de su hijo menor.

“Ahora vamos a ver el tema de las visitas y voy a solicitar también que se le haga a través de una videollamada para que lo pueda ver, porque no tiene teléfono”, explicó Cipolla al respecto.

Morena Rial junto a su hijo, Amadeo. Morena Rial junto a su hijo, Amadeo. Qué dijo el abogado de Morena Rial sobre la salud mental de la joven El abogado planteó una irregularidad en el tratamiento de la causa. “Si bien en la provincia de Buenos Aires está autorizado que los internos tengan teléfonos, ella no tiene una prisión preventiva, es decir, todavía su situación procesal no está como para estar en un penal, más allá que esté, lo cual no debería haber pasado”, sostuvo.