3 de octubre de 2025 - 11:52

"Personalidad autodestructiva": la llamativa definición de Alejandro Cipolla sobre Morena Rial y un pedido especial

El abogado de la hija de Jorge Rial habló sobre la salud mental de la joven, quien está alojada en una cárcel de mujeres desde comienzos de semana.

Morena Rial
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Alejandro Cipolla, abogado y amigo de Morena Rial, se refirió a la situación judicial y personal de su clienta tras la reciente detención en el Penal de Mujeres N°51 de Magdalena. La hija de Jorge Rial quedó alojada allí luego de que la Justicia dictaminara la revocatoria de su excarcelación por incumplir las medidas establecidas en su causa.

Leé además

Así es la prisión en la que Morena Rial pasará sus días.

Así es la cárcel de Magdalena donde Morena Rial está detenida

Por Agustín Zamora
aseguran que morena rial quiere festejar el primer ano de su hijo en la carcel: la reaccion de jorge rial

Aseguran que Morena Rial quiere festejar el primer año de su hijo en la cárcel: la reacción de Jorge Rial

Por Redacción Espectáculos

En diálogo con Mariano Iúdica en Polémica en el Bar, el letrado describió las condiciones en las que se encuentra Morena. “Me informaron que ya le dieron un colchón y frazadas. Está sola en buzones. No quiso comer, está sumamente triste”, aseguró.

Embed

El pedido especial que hizo el abogado de Morena Rial

Cipolla adelantó además que evalúa solicitar un permiso especial al juez para que Morena pueda estar presente, aunque sea de manera virtual, en el cumpleaños de su hijo menor.

“Ahora vamos a ver el tema de las visitas y voy a solicitar también que se le haga a través de una videollamada para que lo pueda ver, porque no tiene teléfono”, explicó Cipolla al respecto.

Morena Rial junto a su hijo, Amadeo.
Morena Rial junto a su hijo, Amadeo.

Morena Rial junto a su hijo, Amadeo.

Qué dijo el abogado de Morena Rial sobre la salud mental de la joven

El abogado planteó una irregularidad en el tratamiento de la causa. “Si bien en la provincia de Buenos Aires está autorizado que los internos tengan teléfonos, ella no tiene una prisión preventiva, es decir, todavía su situación procesal no está como para estar en un penal, más allá que esté, lo cual no debería haber pasado”, sostuvo.

En cuanto a la salud de Morena, Cipolla señaló que atraviesa un momento complejo y que la detención acentuó su fragilidad emocional. “Le extraña todo. Morena tiene una personalidad autodestructiva, y estos meses se fue haciendo muchísimo más. Creo que este mes particular ya empezó con un problema muy grande, que seguía creciendo, un problema psiquiátrico, y esto llevó al desmadre este”, explicó.

Morena Rial

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Morena Rial, desde la cárcel, se mostró preocupada en generar ingresos.

Morena Rial no pierde el tiempo: desde la cárcel, defendió a su abogado y ofreció publicidad

Por Redacción Espectáculos
Netflix logo

Netflix confirmó la serie más famosa que tendrá dos temporadas más

Por Redacción Espectáculos
El rey Carlos III abrió una tienda en medio del Palacio de Buckingham.

El rey Carlos III apostó por un emprendimiento personal dentro del Palacio de Buckingham

Por Agustín Zamora
Elon Musk pide a sus seguidores que cancelen su suscripción a Netflix.

Elon Musk vs. Netflix: el controvertido motivo por el que llama a cancelar las suscripciones

Por Redacción Espectáculos