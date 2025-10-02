Morena Rial no pierde el tiempo: desde la cárcel, defendió a su abogado y ofreció publicidad

La influencer permanece detenida, mientras informa a sus seguidores cómo contactarla "para publicidad". Los posteos.

Morena Rial, desde la cárcel, se mostró preocupada en generar ingresos.

La influencer Morena Rial se encuentra detenida en el penal N°51 de Magdalena, Buenos Aires. Su privación a la libertad se debió a que incumplió con varios pedidos de la Justicia: hacer un tratamiento psicológico y conseguir un empleo estable.

Sin embargo, en las últimas horas, la mediática rompió el silencio en las redes sociales, le dedicó un mensaje a sus haters y aprovechó para promocionar su cuenta. Esto último con el objetivo de ganar dinero por publicidad o hacer canjes.

Morena Rial rompió el silencio desde la cárcel Morena Rial rompió el silencio desde la cárcel. Instagram / @moreerial Al respecto, Morena posteó en sus historias de Instagram: “¡Pronto volveré a full con las redes! ¡Espero su apoyo con chismes con More!“, haciendo referencia a la sección que ofrecía a sus seguidores. Luego se dirigió a las personas que la critican: “A los que insultan, les mando un beso. Están con grandes problemas para destilar tanto odio”.

Acto seguido, le agradeció a su amigo y abogado: “Gracias Alejandro Cipolla por tu apoyo. Incondicional como amigo y como uno de los mejores abogados del país”. En otra historia, la influencer aprovechó su alcance en redes para tratar de ganar dinero: “Para publicidad, hablar por DM”.