2 de octubre de 2025 - 23:13

Morena Rial no pierde el tiempo: desde la cárcel, defendió a su abogado y ofreció publicidad

La influencer permanece detenida, mientras informa a sus seguidores cómo contactarla "para publicidad". Los posteos.

Morena Rial, desde la cárcel, se mostró preocupada en generar ingresos.

Los Andes
La influencer Morena Rial se encuentra detenida en el penal N°51 de Magdalena, Buenos Aires. Su privación a la libertad se debió a que incumplió con varios pedidos de la Justicia: hacer un tratamiento psicológico y conseguir un empleo estable.

Sin embargo, en las últimas horas, la mediática rompió el silencio en las redes sociales, le dedicó un mensaje a sus haters y aprovechó para promocionar su cuenta. Esto último con el objetivo de ganar dinero por publicidad o hacer canjes.

Morena Rial rompió el silencio desde la cárcel.

Al respecto, Morena posteó en sus historias de Instagram: “¡Pronto volveré a full con las redes! ¡Espero su apoyo con chismes con More!“, haciendo referencia a la sección que ofrecía a sus seguidores. Luego se dirigió a las personas que la critican: “A los que insultan, les mando un beso. Están con grandes problemas para destilar tanto odio”.

Acto seguido, le agradeció a su amigo y abogado: “Gracias Alejandro Cipolla por tu apoyo. Incondicional como amigo y como uno de los mejores abogados del país”. En otra historia, la influencer aprovechó su alcance en redes para tratar de ganar dinero: “Para publicidad, hablar por DM”.

Morena Rial rompió el silencio desde la cárcel.

Desde la cuenta también lanzaron un aviso. “Debido a la situación actual de More Rial pedimos a quienes tenían fechas reservadas para pauta publicitaria que se contacten a través del siguiente enlace. De esta manera podremos reorganizar y dar continuidad a las acciones de marketing. Equipo de marketing y nuevos medios”.

