Un motociclista está grave tras accidentarse en Ruta 7 y piden testigos que hayan visto el vehículo que lo impactó

Sucedió en la ruta 7, en San Martín, cerca de la medianoche del viernes. La víctima está en coma.

Familiares de Kevin Lucero, un motociclista que el viernes a la noche sufrió un grave accidente sobre la ruta 7, en San Martín, pidieron orar por la salud del joven, que se encuentra en coma en el Hospital Perrupato. Además, buscan testigos del accidente, ya que suponen que el motociclista fue embestido por un auto que se dio a la fuga.

En un comunicado que difundido por las redes, familiares y amigos de la víctima pidieron solidaridad e información.

El accidente se produjo entre las 23:45 y las 0 del viernes 4 pasado, sobre la ruta 7 entre la calle Robert y la calle Martínez, en San Martín.

lucero Kevin Lucero se encuentra en grave estado. “Tenemos información de que un vehículo lo encierra y enviste en la rueda delantera, dejándolo abandonado y dándose a la fuga”, indicó la familia.

Además, sostuvieron que “estamos en busca de la familia que auxilió a Kevin y a todas las personas que estuvieron en el lugar del hecho”.