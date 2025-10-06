Tiroteo, persecución y vuelco: policía de civil reconoció al ladrón que lo había asaltado y lo baleó en la cabeza

Un grave hecho ocurrió esta mañana en Luján de Cuyo, cuando un efectivo policial de unos 40 años, que se encontraba fuera de servicio, protagonizó un tiroteo al intentar identificar a un conductor que habría estado vinculado a un robo del que él mismo fue víctima días atrás.
Según informaron fuentes policiales, el policía circulaba por la zona cuando observó un Chevrolet Prisma que coincidía con el vehículo utilizado en el asalto ocurrido el pasado viernes 3 de octubre. Al intentar detenerlo para su identificación, el conductor se dio a la fuga, y —ante lo que habría sido una posible amenaza con arma de fuego— el uniformado sacó su arma reglamentaria y efectuó varios disparos contra el auto.
Tiroteo, persecución y vuelco: un policía baleó a un presunto ladrón en Luján
El vehículo se desplazó por calle Chiclana y, al llegar a Avenida Libertad, en inmediaciones del parque Ferri, colisionó con otro rodado que estaba estacionado.
Personal de Bomberos Voluntarios de Luján de Cuyo acudió al lugar y logró rescatar al conductor, quien presentaba una herida de arma de fuego en la zona occipital derecha del cráneo, sin orificio de salida. El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Central, donde permanece internado en grave estado.
En el caso interviene la Oficina Fiscal de Homicidios, a cargo del doctor Gustavo Pirrello, junto con la Oficina Fiscal de Luján de Cuyo-Uspallata y el Ayudante Fiscal de turno, quienes trabajan en la recolección de pruebas y testimonios para determinar la secuencia exacta del hecho y el uso del arma reglamentaria por parte del efectivo.
Pirrello confirmó que el policía reconoció a un delincuente que le habría robado unas pertenencias -entre ellas, su arma reglamentaria- el viernes pasado. El efectivo logró dispararle en la cabeza al prófugo, quien perdió el control del vehículo y volcó sobre calle Libertad.
Amplio prontuario: los antecedentes del hombre baleado por un policía en Luján de Cuyo
El hombre que resultó gravemente herido tras ser baleado por un efectivo policial fuera de servicio en Luján de Cuyo posee un extenso historial delictivo con causas que se remontan a más de quince años.
Fuentes judiciales confirmaron que la víctima, identificada preliminarmente como F.R.G.G., de 37 años, registra múltiples antecedentes por delitos contra la propiedad, resistencia a la autoridad, amenazas y causas vinculadas con la Ley de Estupefacientes.
Según los registros oficiales, el historial delictivo del sujeto incluye las siguientes causas:
-
15/05/2024: Amenaza simple en contexto de violencia de género en concurso real.
-
08/12/2022: Encubrimiento simple en tres hechos en concurso real.
-
24/10/2021: Encubrimiento simple.
-
24/06/2021: Resistencia a la autoridad.
-
21/03/2019: Robo simple.
-
17/08/2017: Robo agravado por ser en poblado y en banda en grado de tentativa.
-
14/10/2016: Robo agravado por el uso de arma en grado de tentativa.
-
14/09/2015: Robo simple en grado de tentativa.
-
05/07/2015: Amenaza simple.
-
06/04/2015: Delito (carátula genérica).
-
19/03/2015: Encubrimiento.
-
26/11/2014: Robo simple en grado de tentativa.
-
25/09/2014: Delito (sin especificar).
-
17/03/2010: Uso de instrumento público apócrifo.
-
09/05/2009: Infracción a la Ley 23.737 (estupefacientes).
-
03/12/2008: Resistencia a la autoridad.
-
05/12/2007: Infracción a la Ley 23.737.