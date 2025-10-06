Tiroteo, persecución y vuelco: policía de civil reconoció al ladrón que lo había asaltado y lo baleó en la cabeza

El efectivo (de civil) identificó a un hombre de 37 años que le habría robado su arma reglamentaria días atrás. Tras la balacera, el delincuente volcó en un auto tras su fallida huida. El extenso prontuario del herido.

Tiroteo, persecución y vuelco: un policía baleó a un presunto ladrón en Luján

Un grave hecho ocurrió esta mañana en Luján de Cuyo, cuando un efectivo policial de unos 40 años, que se encontraba fuera de servicio, protagonizó un tiroteo al intentar identificar a un conductor que habría estado vinculado a un robo del que él mismo fue víctima días atrás.

Según informaron fuentes policiales, el policía circulaba por la zona cuando observó un Chevrolet Prisma que coincidía con el vehículo utilizado en el asalto ocurrido el pasado viernes 3 de octubre. Al intentar detenerlo para su identificación, el conductor se dio a la fuga, y —ante lo que habría sido una posible amenaza con arma de fuego— el uniformado sacó su arma reglamentaria y efectuó varios disparos contra el auto.

El vehículo se desplazó por calle Chiclana y, al llegar a Avenida Libertad, en inmediaciones del parque Ferri, colisionó con otro rodado que estaba estacionado.

Personal de Bomberos Voluntarios de Luján de Cuyo acudió al lugar y logró rescatar al conductor, quien presentaba una herida de arma de fuego en la zona occipital derecha del cráneo, sin orificio de salida. El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Central, donde permanece internado en grave estado.

En el caso interviene la Oficina Fiscal de Homicidios, a cargo del doctor Gustavo Pirrello, junto con la Oficina Fiscal de Luján de Cuyo-Uspallata y el Ayudante Fiscal de turno, quienes trabajan en la recolección de pruebas y testimonios para determinar la secuencia exacta del hecho y el uso del arma reglamentaria por parte del efectivo.