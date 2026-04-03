3 de abril de 2026 - 15:46

Un ciclista tuvo un grave accidente en solitario y fue internado en el Hospital Central

El siniestro ocurrió este mediodía en la Ruta 82 cuando el deportista de 57 años perdió el dominio de su rodado en una curva de los caracoles de Cacheuta.

Un ciclista de 57 años fue internado en el Central tras un accidente en solitario en Cacheuta

Un ciclista de 57 años fue internado en el Central tras un accidente en solitario en Cacheuta

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Este sábado se registró un grave siniestro en Luján de Cuyo, donde un ciclista de 57 años sufrió graves heridas tras un accidente en solitario y permanece internado en el Hospital Central.

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El hecho ocurrió este mediodía en la Ruta 82 sufrió heridas de consideración mientras circulaba en una bicicleta de competición por el sector comprendido entre el túnel y los caracoles de Cacheuta.

De acuerdo con la reconstrucción del hecho basada en testimonios de personas que se encontraban en el lugar, el ciclista se desplazaba con dirección al Este y al intentar tomar una curva, perdió el control de su bicicleta y cayó violentamente sobre la carpeta asfáltica.

Producto del impulso, terminó colisionando contra unas rocas ubicadas a la vera de la ruta. Las autoridades policiales acudieron al lugar y confirmaron que en el hecho no hubo intervención de terceros.

Minutos después, arribó una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), cuyos profesionales médicos diagnosticaron al hombre con un traumatismo encéfalo craneano (TEC) grave.

Debido a la complejidad de su estado, se dispuso el traslado inmediato del paciente al Hospital Central para recibir atención especializada. En el caso interviene la Fiscalía de jurisdicción para realizar las pericias correspondientes y determinar fehacientemente las causas del siniestro.

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