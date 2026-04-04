4 de abril de 2026 - 10:03

Un camionero volcó en Carrodilla y el test de alcoholemia le dio el doble de lo permitido

El accidente ocurrió en la intersección de Terrada y Juan José Paso. El conductor, de 42 años, resultó ileso y quedó detenido.

Un camionero volcó en Carrodilla y el test de alcoholemia le dio el doble de lo permitido.

Un camionero volcó en Carrodilla y el test de alcoholemia le dio el doble de lo permitido.

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un camión de gran porte protagonizó un aparatoso vuelco en Carrodilla, Luján de Cuyo, durante la madrugada de este sábado. El hecho se registró cerca de la 01:17 horas, cuando un llamado al 911 alertó que un vehículo de carga había volcado en la esquina de calles Terrada y J.J. Paso, sugiriendo la presencia de personas atrapadas.

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Al llegar al lugar, el personal policial de la Comisaría 47° constató que se trataba de un camión marca Renault con tráiler, el cual se encontraba recostado sobre uno de sus lados y presentaba una importante pérdida de combustible sobre el asfalto, lo que obligó a un despliegue preventivo de seguridad.

Un camionero volcó en Carrodilla y el test de alcoholemia le dio el doble de lo permitido
Un camionero volcó en Carrodilla y el test de alcoholemia le dio el doble de lo permitido.

Un camionero volcó en Carrodilla y el test de alcoholemia le dio el doble de lo permitido.

Alcoholemia positiva y detención

Tras auxiliar al conductor de 42 años, los efectivos comprobaron con alivio que no presentaba lesiones físicas. Sin embargo, al realizarle el correspondiente dosaje de alcohol, los resultados revelaron que el chofer circulaba con 1,07 G/L de alcohol en sangre, una cifra que duplica el límite permitido para conductores particulares y que está prohibida (tolerancia cero) para conductores profesionales de carga.

Ante esta situación, el infractor fue trasladado a la sede policial para dar inicio al proceso contravencional correspondiente.

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