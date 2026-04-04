4 de abril de 2026 - 10:28

Incendio en una vivienda de San Martín: un niño de 11 años sufrió quemaduras y fue trasladado al hospital Notti

El fuego se habría originado por un desperfecto eléctrico en una habitación de la casa, en el distrito de Nueva California. El menor presentó quemaduras en el 35% del cuerpo y fue derivado al Hospital Notti.

Incendio en una vivienda de San Martín: un niño de 11 años sufrió quemaduras y fue trasladado al hospital Notti. (Imagen ilustrativa)

Incendio en una vivienda de San Martín: un niño de 11 años sufrió quemaduras y fue trasladado al hospital Notti. (Imagen ilustrativa)

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Por Enrique Pfaab

Un niño de 11 años resultó con graves quemaduras durante un incendio ocurrido en una vivienda del distrito de Nueva California, en el departamento de San Martín.

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El hecho se registró alrededor de las 2.18 de la madrugada en una casa ubicada sobre calle Ortiz Basualdo s/n, jurisdicción de la Comisaría 39°. Según denunció la madre del menor, ambos se encontraban durmiendo en el domicilio de un familiar cuando, aparentemente a causa de un desperfecto eléctrico, se inició un incendio en la habitación donde descansaba el niño.

Como consecuencia del fuego, el menor sufrió quemaduras mientras se encontraba durmiendo. Con la ayuda de una vecina, fue trasladado de urgencia al centro de salud de la zona, donde fue examinado por el médico de guardia.

El profesional diagnosticó quemaduras en el 35% del cuerpo, con afectación en la fosa nasal y en la espalda, y dispuso su derivación al Hospital Notti para una atención especializada.

En cuanto a la vivienda, las pérdidas se limitaron a la habitación donde se encontraba el menor, con daños en el techo, paredes y muebles. No se registraron otras personas lesionadas.

En el hecho interviene la Oficina Fiscal de San Martín.

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