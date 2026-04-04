La Policía encontró a la víctima sin signos vitales y con decenas de ampollas de diferentes drogas. Se investiga si existe relación con el caso de las fiestas "Propo Fest"

Hallaron muerto a un enfermero en Palermo: había Propofol y Fentanilo en su vivienda

Este viernes por la tarde, un enfermero fue hallado muerto en su departamento del barrio porteño de Palermo. En el lugar se encontraron al menos 112 ampollas de diferentes drogas, entre ellas, Fentanilo y Propofol.

Se trataba de Eduardo Bentancourt, un profesional de 44 años, oriundo de la ciudad entrerriana de Gualeguaychú que se había mudado a la ciudad de Buenos Aires hace un mes por trabajo.

Según trascendió, su familia perdió el contacto con el hombre el pasado lunes, por lo que su hermana decidió viajar de Entre Ríos a Buenos Aires y radicó la denuncia a la Policía. Al ingresar al departamento, ubicado en Fray Justo Santa María de Oro 2428, personal policial encontró a Bentancourt sentado en una silla y con sangre en la boca.

Drogas, Fentanilo- Propofol- Drogas halladas en el departamento del enfermero en Palermo Las autoridades dieron aviso inmediato a personal de Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) quien finalmente constató el deceso del hombre. Según detallaron fuentes a Clarín, el cuerpo presentaba signos de lesión en el antebrazo, compatibles con una punción venosa, pero no se observaron signos de violencia.

Las drogas halladas en el lugar En el análisis del inmueble, los peritos de la Unidad Criminalística Móvil (UCM) hallaron en la cocina al menos 112 ampollas de diferentes drogas, cuatro de ellas abiertas, una jeringa y un guante descartable de látex.

En la escena se encontraron muestras de: Propofol, Lidocaína, Difehidramina, Dipirona, Hiosina, Fentanilo, Diclofenaco, Clonazepam, Midazolam, Dexametazona, Adrenalina, Haloperidol, Metoclopranida, Diazepam, Ketorolaco, Lorazepam, Cloruro de potasio, Cetriaxona, Penicilina y Succinilicolina. Drogas- Palermo- Enfermero Ampollas halladas en el departamento del enfermero en Palermo En la causa intervino el personal de la Comisaría Vecinal 14 de la Policía de la Ciudad y quedó en manos del fiscal en lo Criminal y Correccional 21 Carlos Vasser, quien dispuso el inicio de las investigaciones correspondientes para determinar las causas de la muerte. Las autoridades analizan una posible vinculación del caso con las fiestas “Propofest” , causa en la que dos médicos están imputados tras el fallecimiento del anestesista Alejandro Zalazar.