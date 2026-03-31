En Luján de Cuyo entre viñedos y montañas terminó el Gran premio Copa Casa David de Saltos Ecuestres

El Gran Premio Copa Casa David 2026 fue para Joaquín Somoza del club Equus Fidei. El jinete bonaerense se quedó con el primer puesto del campeonato de Saltos Ecuestres, que se desarrolló entre viñedos y montañas en el marco de la quinta edición del Concurso Internacional de categoría CSI 1*

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Con esta propuesta, Casa David Wine & Horses eleva el nivel de la apuesta y tienta a jinetes de distintos países del mundo a visitar Mendoza en busca del trofeo mayor.

De esta actividad hípica participaron jinetes de categorías escuela menor y mayor, children, tercera, amateur, segunda y primera. Al igual que en las ediciones pasadas, lo recaudado con el valor de la entrada se destinó a Conin Luján.

Una propuesta de alto vuelo

Con este encuentro Hípico, Casa David afirmó su condición de escenario de nivel mundial al ejecutar con impecable despliegue el evento que fue la atracción del fin de semana en Mendoza, convocando a concursantes de diversos clubes hípicos y establecimientos ecuestres de Argentina y también de países como Brasil, Chile, Colombia, Inglaterra, Canadá e Irlanda.

A lo largo de los cuatro días, personalidades del deporte, el turismo y el mundo empresarial de Mendoza se dieron cita para disfrutar del acontecimiento.

Estuvieron presentes también las reinas vendimiales: Azul Antolinez, Agustina Giacomelli y Celeste Sanmartino, y representantes nacionales como el presidente de la Federación Ecuestre Argentina Marcelo Brandolino y y el secretario para el Interior de la Federación Ecuestre Argentina Alberto Sensever,

caballaresx Gran calidad de exponentes se vieron en la competencia secuestre realizada y organizada por Casa David en Alto Agrelo Gentileza

¿Qué pasó en Alto Agrelo?

Junto a su partner Henry Jota Loho, el joven jinete Bonaerense desplegó una performance que ya había demostrado en días anteriores y subió al podio para levantar la Copa Casa David por su gran desempeño en la competencia de saltos de 1,40 mts, en primera categoría.

Esta final consagró con el subcampeonato a Fernando Comune y su caballo Comme Ci Comme Ca del Club Hípico Argentino y en tercer lugar a Víctor Manuel Rico junto a Santa Ana Caramelo del Jockey Club Rafaela.

Prueba internacional

En otra de las jornadas, se disputó una prueba internacional CSI 1* clasificaron 13 binomios donde el jinete Joaquín Somoza abrazó también el primer puesto junto a Henry Jota Loho. El segundo y tercer puesto de esta apasionante prueba fue para Fernando Comune del Club Hípico Argentino, que presentó a sus compañeros Comme Ci Comme Ca y Cornet S Silva PS en dos recorridos.

somoza

Campeonato Amateur

También dentro del encuentro, se desarrolló un campeonato de la categoría Amateur Internacional donde jinetes de diversos países compitieron en la altura de 1 metro, consagrándose ganador en primer lugar María Florencia Caamaño con Top Cassan, del Centro Ecuestre Haras Tonadita, de San Juan; el segundo lugar fue para Juan José Sánchez March y su yegua Chamiga, del Club Hípico Mendoza, mientras que el tercer lugar fue para Gonzalo Pagés y HCA Crusero, también del Club Hípico Mendoza.

Destacadas fueron las participaciones del jinete brasileño Alexander Stefan Dattelremer y la irlandesa Amelia Kent, en amateur (1,10 m) y tercera menor (1 m) respectivamente.

El certamen estuvo avalado por la Federación Ecuestre Argentina y la Federación Ecuestre Internacional que lo ha incorporado al circuito mundial de torneos de salto.

Entre los premios entregados hubo sumas de dinero, monturas, botas, mandiles, espumantes y vinos, entre otros.

El Concurso Internacional de Saltos CSI 1* - Gran Premio Copa Casa David 2026 reunió en esta edición a 250 caballos. Contó con la organización general de Casa David Wine & Horses.