En Luján de Cuyo se disputa un concurso Internacional de Saltos Ecuestres

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Por quinto año consecutivo, y durante cuatro jornadas, la División Hípica de Casa David Wine & Horses, recibe en sus instalaciones de Luján de Cuyo a más de 250 jinetes y caballos de distintas partes del mundo para participar en una nueva edición del Concurso Internacional de Salto 2026.

Entre las novedades del quinto concurso internacional de saltos hípicos, Casa David Wine Horses estrenará este año una nueva ante pista de material geotextil -única en Cuyo- que mejora la estabilidad, amortiguación y drenaje del terreno, reduciendo el desgaste de cascos y articulaciones, mejorando las destrezas de los caballos.

El concurso tendrá lugar todas las jornadas desde las 9 a 18, y entregará magníficos premios.

Este torneo de saltos que se consolida y supera año a año, ostenta categoría internacional y está considerado como el más importante del país y tiene como telón de fondo los viñedos de Alto Agrelo.

Destacados jinetes argentinos y caballos provenientes de diversas regiones del país se darán cita junto a participantes de Chile, Brasil, Perú, Ecuador, Paraguay, Colombia y Sudáfrica, entre otros. Esta concurrencia jerarquiza la competencia y fomenta el intercambio cultural y deportivo, fortaleciendo vínculos internacionales.

El certamen forma parte del circuito mundial de torneos de salto y está avalado por la Federación Ecuestre Argentina y la Federación Ecuestre Internacional. Como en años anteriores, cuenta con la dirección técnica y organización de los especialistas Manu Pochetino y Clarisa Murekian, junto a un jurado altamente calificado que evaluará las pruebas con alta rigurosidad técnica.

En cada edición, esta fiesta del deporte hípico apuesta a mostrar la mejor performance de los deportistas junto a sus equinos. Los saltos serán de 0,90 a 1,40 metros.

Las categorías de las competencias para jinetes y amazonas son: escuela mayor, menor, children, tercera, amateur, segunda y primera. La prueba internacional disputará la copa en saltos de 1,40 metros.

Dado el carácter internacional y los atractivos que rodean a la competencia, acompañando a los participantes asistirán más de 1000 personas entre equipos técnicos, familiares, amigos y sponsors del evento. Se espera superar la asistencia de las 5000 personas que se dieron cita en ediciones anteriores.

Cristian David anfitrión del certamen destacó con gratitud y orgullo el esfuerzo y profesionalismo involucrado en la producción y organización del encuentro. Remarcó el nivel de los participantes que intervienen en el torneo y la gran oportunidad que Mendoza tiene de mostrarse al mundo desde Casa David, al pie de la Cordillera de los Andes y rodeado de viñedos.

“Este certamen dentro del circuito internacional de concursos de saltos posiciona a la Provincia como destino de altísima calidad y revela no solo la alta performance deportiva sino su gran sentido de la hospitalidad ante los concursantes del mundo”.

Cabe destacar que el valor de las entradas será a total beneficio de Conín Luján de Cuyo.