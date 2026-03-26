Cambios en la UOCRA: un delegado nacional se hizo cargo del gremio en Luján

La conducción nacional de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) , encabezada por Gerardo Martínez, decidió enviar a un delegado para enfrentar un conflicto que involucra al gremio con la refinería de YPF en Luján de Cuyo . A partir de esta decisión, se produjeron cambios en la estructura jerárquica de la seccional Mendoza .

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La medida adoptada por la mesa nacional involucra a Ángel López , un dirigente de peso dentro del gremio. Hace algunos años, en Buenos Aires , López tuvo protagonismo en una interna de la UOCRA que derivó en enfrentamientos y que dejó heridos.

En un primer momento, trascendió la versión que la seccional Mendoza se encontraba intervenida y que López asumiría la conducción en la provincia. Ante esto, Los Andes intentó comunicarse con el secretario general local, Miguel Ponce, así como con otras autoridades, sin obtener ninguna respuesta.

La aclaración llegó desde la propia conducción nacional de la UOCRA , que aseguró que la situación institucional de la seccional Mendoza “ se encuentra estable ” y que no “ existe ninguna intención de intervención ”. No obstante, reconocieron que sí se registraron modificaciones en la estructura jerárquica.

El principal cambio se produjo en la conducción gremial, aunque de manera temporaria: Miguel Ponce se encuentra de licencia por los próximos 40 días debido a un problema de salud. En su lugar, quedará al frente de la UOCRA Mendoza Aurelio Guevara.

Miguel Ponce - UOCRA Mendoza El secretario General de la UOCRA Mendoza, Miguel Ponce.

La llegada del enviado nacional de UOCRA

En este contexto, se dispuso un reordenamiento de funciones dentro del gremio. Uno de los movimientos más relevantes se dio en la delegación de Luján de Cuyo, que quedó a cargo de Ángel López.

La decisión de enviar a López a Mendoza fue tomada por la mesa nacional que conduce Martínez, con el objetivo de que permanezca en la provincia hasta que se normalice la situación de los afiliados en la refinería de YPF, precisamente en las obras que la petrolera nacional lleva adelante en la zona.

“Ángel fue enviado a Mendoza por un conflicto que teníamos con YPF, cuando apartaron a cerca de 800 trabajadores que forman parte de la UOCRA. La situación se ha ido normalizando, pero aún quedan aspectos por resolver. Puede quedarse un mes o cinco; eso todavía no está definido”, señalaron desde la conducción nacional a Los Andes.

El conflicto se originó cuando YPF decidió dar de baja a un grupo de trabajadores temporales que estaban avocados a los proyectos de las dos nuevas plantas y al reacondicionamiento de otra unidad para las Nuevas Especificaciones de Combustibles (NEC) en el complejo Industrial Luján de Cuyo.

Sin embargo, la reducción de trabajo y el cese del personal no fue el único punto de conflicto que hubo en ese entonces. En enero, la seccional Mendoza de UOCRA denunció que “una parte de sus afiliados” que estaban contratados en YPF comenzaron a afiliarse al Sindicatos Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos (SUPEH).

A raíz de esto, en la mesa nacional de la UOCRA tomaron cartas en el asunto y enviaron a López para que esté al tanto de las negociaciones para la incorporación del personal y para contener la fuga de afiliados hacía SUPEH.

Gerardo Martínez, secretario general de la UOCRA Gerardo Martínez, secretario general de la UOCRA. NA

La interna de la que participó López

En 2022, Ángel López estuvo involucrado en los enfrentamientos registrados en San Nicolás, Buenos Aires, donde sectores opositores y oficialistas del gremio se disputaban el control de la seccional local.

En ese contexto, se enfrentaron los oficialistas alineados con el entonces conductor local, Mario Almirón, y un sector opositor identificado con López, que reclamaba elecciones y mantenía un acampe desde hacía aproximadamente 40 días.

Como consecuencia de los incidentes, al menos dos manifestantes resultaron heridos.

Este hecho se produjo días después de otro enfrentamiento entre las facciones de la UOCRA que respondían al exsecretario general del gremio en La Plata, Juan Pablo “Pata” Medina, e Iván Tobar, en la localidad de Ensenada.