Perdió el control de su auto en una calle de ripio, volcó y lo tuvieron que rescatar los bomberos

Fue el domingo el mediodía en Junín. El conductor debió ser rescatado por bomberos y trasladado al hospital

El ripio suelto le jugó una mala pasada a un conductor en Junín (Gentileza Radio Regional)

El conductor de un Volkswagen Gol debió ser internado en el Hospital Perrupato, después de que el auto que manejara volcara sobre una calle de ripio, en el límite entre los departamentos de San Martín y Junín.

El accidente se produjo cerca de las 14, en la calle Espejo Este, a 200 metros del cruce con la calle Las Correas, en el distrito de La Colonia, en el departamento de Junín.

Sin la participación de otro vehículo y posiblemente por el ripio suelto, el auto volcó y quedó en posición invertida sobre uno de los laterales de la calle Espejo.

El conductor del auto, único ocupante, debió ser rescatado por personal de Bomberos de la Policía de Mendoza del destacamento La Colonia.