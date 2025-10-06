Tiroteo, persecución y vuelco: un policía baleó en la cabeza a un presunto ladrón en Luján

El efectivo (de civil) identificó a un joven que le habría robado su arma reglamentaria días atrás. Tras la balacera, el supuesto delincuente volcó en un auto tras su fallida huida.

Tiroteo, persecución y vuelco: un policía baleó a un presunto ladrón en Luján

Un tiroteo entre un policía de civil y un presunto ladrón alteró este lunes a la mañana la calma de Luján de Cuyo en el marco de un robo que habría ocurrido hace unos días. El efectivo fue detenido hasta que se establezca si fue un caso de legítima defensa o exceso en sus funciones.

La persecución se dio pasadas las 10 en la intersección de Azcuénaga y Libertad, en inmediaciones del parque Ferri.

Según confirmó el fiscal de Homicidios Gustavo Pirrello, un policía que se encontraba de civil reconoció a un delincuente que le habría robado unas pertenencias -entre ellas, el arma reglamentaria- el viernes pasado. Al intentar detenerlo tras identificar el Chevrolet Prisma gris de aquella huida, el conductor se quiso fugar de la escena e inició una persecución.

Sin embargo, el efectivo logró dispararle en la cabeza al prófugo, quien perdió el control del vehículo y volcó sobre calle Libertad.

Uno de los ocupantes resultó gravemente herido y trasladado al hospital Central.