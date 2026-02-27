Elecciones municipales: la Junta Electoral publicó el resultado definitivo con una sorpresa en Luján

La Junta Electoral de Mendoza finalizó este viernes el escrutinio definitivo de las elecciones municipales realizadas el domingo pasado y confirmó el resultado en Luján de Cuyo , donde el oficialismo obtuvo una victoria contundente pero la disputa por la última banca en el Concejo Deliberante se resolvió por apenas 52 votos entre dos sectores enfrentados del peronismo .

"Fuerte autocrítica": qué medidas tomará el intendente de Rivadavia tras la derrota en las elecciones

Interna sin fin: los intendentes del PJ y La Cámpora se pelean por "un botín" electoral

El frente La Libertad Avanza – Cambia Mendoza (LLA-CM) se impuso con el 59% de los votos afirmativos, al reunir 29.304 sufragios, y logró cinco de las seis bancas en juego. Sin embargo, el foco político estuvo puesto en la pelea por el segundo lugar, que definía el sexto concejal.

Según los datos oficiales, el espacio que finalmente obtuvo esa banca fue Fuerza Justicialista Luján de Cuyo , identificado con el sector de los intendentes y el PJ orgánico, que llevó como primer candidato a Germán Kemmling . La lista alcanzó 5.148 votos , el 10,38% de los afirmativos.

En tercer lugar quedó Frente Patria , el sector kirchnerista que compitió por fuera de la estructura partidaria tradicional y postuló a la concejal Paloma Scalco con el objetivo de renovar su banca. Esa lista obtuvo 5.096 votos, equivalentes al 10,27% .

Germán Kemmling, de Fuerza Justicialista de Luján de Cuyo, le ganó la pulseada a Paloma Scalco del Frente Patria y será el sexto concejal en Luján.

La diferencia entre ambas propuestas fue de apenas 52 sufragios, lo que representa una brecha de 0,11%.

De esta manera, el sector alineado con el PJ y respaldado por los intendentes aseguró la representación en el Concejo, mientras que el kirchnerismo quedó sin la banca que disputó voto a voto durante el escrutinio definitivo.

La pulseada peronista en Luján

La incertidumbre se mantuvo durante varios días debido a la estrecha distancia que ya habían mostrado los resultados provisorios. En ese primer conteo, Fuerza Justicialista registraba 5.085 votos contra 5.030 de Frente Patria, una diferencia de 55 sufragios.

El recuento definitivo terminó de confirmar esa tendencia y consolidó el segundo lugar para la lista de Kemmling, en un contexto de fuerte tensión interna dentro del peronismo local, con cruces públicos entre ambos sectores en la previa y durante el conteo final.

La concejal del Frente de Todos Paloma Scalco. La concejal del Frente de Todos Paloma Scalco.

Detrás de las tres principales fuerzas, el Frente Libertario Demócrata obtuvo el 7,2% de los votos; el Frente Verde, el 6,62%; el Frente de Izquierda, el 4,47%; y Protectora Fuerza Política, el 1,97%.

Con estos resultados, los concejales electos en Luján de Cuyo son: Mónica Maroto, Sergio Fiorentini, Gabriel Lima, Micaela Franco y Marcos Balzarelli por LLA-CM; y Germán Kemmling por Fuerza Justicialista.

Resultados en el resto de los departamentos

Con el 100% de las mesas escrutadas, la Junta Electoral también oficializó los resultados definitivos en Maipú, Rivadavia, Santa Rosa, La Paz y San Rafael.

En La Paz, la Lista 504 – Elegí Gestión La Paz obtuvo el 54,85% de los votos afirmativos y se impuso con amplia diferencia sobre La Libertad Avanza + Cambia Mendoza (33,94%). La participación alcanzó el 69,19% del padrón.

Cornejo elecciones 2026 El gobernador Alfredo Cornejo festejando las victoria municpales de Luján de Cuyo, Rivadavia y San Rafael.

En Maipú se registró la participación más baja de los seis departamentos que tuvieron elecciones el pasado domingo, con el 43,70%. Allí se impuso la Lista 504 – Maipú Crece con el 43,17%, seguida por La Libertad Avanza + Cambia Mendoza con el 40,27%.

En Rivadavia, la victoria fue para La Libertad Avanza + Cambia Mendoza, que alcanzó el 40,42% de los votos. El segundo lugar fue para el Partido Sembrar (29,56%) y en tercer puesto quedó Fuerza Justicialista Rivadavia (10,96%). La participación fue del 53,45%.

San Rafael presentó un escenario más dividido. En la categoría Concejal, La Libertad Avanza + Cambia Mendoza obtuvo el 39,11% y superó por escaso margen a San Rafael en Marcha (38,28%). E

En cambio, en la categoría Convencional Municipal, San Rafael en Marcha se ubicó primero con el 41,62%, por encima del 38,30% de la Lista 506. La participación fue del 49,69%.

Por último, en Santa Rosa, la Lista 504 – Santa Rosa Gana se impuso con el 46,44% de los votos afirmativos.

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza quedó en segundo lugar con el 23,87%, mientras que Ahora Santarrosinos alcanzó el 15,74%. La participación en ese departamento fue del 62,75%.

LLA + CM celebrando la victoria en San Rafael Cambia Mendoza celebrando la victoria municipal en San Rafael.

En cuanto a los votos no positivos, el porcentaje de sufragios nulos osciló entre el 2,70% en La Paz y el 4,75% en Rivadavia.

Los votos en blanco tuvieron su punto más alto en San Rafael, en la categoría Convencional Municipal, con el 6,62%, mientras que en Santa Rosa y Maipú se ubicaron en torno al 1,3%.