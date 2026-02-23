23 de febrero de 2026 - 10:20

El PRO de festejo: Mauricio Macri y María Eugenia Vidal felicitaron a Esteban Allasino por su triunfo en Luján

El expresidente Mauricio Macri y la exdiputada nacional María Eugenia Vidal felicitaron por las redes sociales al intendente del PRO.

El intendente Esteban Allasino y el expresidente Mauricio Macri. Archivo&nbsp;

El intendente Esteban Allasino y el expresidente Mauricio Macri. Archivo 

Foto:

Prensa Luján de Cuyo
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Leé además

Cambia Mendoza + La Libertad Avanza se impuso en Luján de Cuyyo y dio el batacazo en San Rafael y Rivadavia.

Elecciones 2026: qué departamentos ganó la alianza Cornejo-Milei y cuáles retuvo el PJ

Por Jorge Yori
En el Concejo Deliberante de Maipú, el intendente Matías Stevanato tendrá mayoría por primera vez. Foto Archivo

Elecciones municipales 2026: las nuevas mayorías que tendrán los seis concejos deliberantes

Por Martín Fernández Russo

El exmandatario nacional, titular del partido PRO a nivel nacional, publicó en su cuenta de X: “Los mendocinos reconocieron con el voto el trabajo de más de 10 años de Esteban Allasino por Luján de Cuyo. Felicitaciones a @estebanallasino y todo el equipo del PRO!!”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mauriciomacri/status/2025727083788239274&partner=&hide_thread=false

Mientras que la exgobernadora de la Provincia de Buenos Aires, posteó por su lado: “Felicitaciones @estebanallasino y a todo el equipo del PRO por el contundente respaldo de los vecinos de Luján de Cuyo a una gestión planificada, transformadora y enfocada en la gente. ¡Gran trabajo!”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mariuvidal/status/2025740779734376781&partner=&hide_thread=false

El intendente lujanino también recibió el saludo del diputado nacional Martín Yeza, que expresó “Jogo bonito de @estebanallasino en Luján de Cuyo”.

Elección impresionante de uno de los mejores intendentes del país. Felicitaciones a todo el equipo que trabajó por ese resultado que es un reconocimiento de los vecinos a la gestión”, sostuvo el dirigente bonaerense.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/martinyeza/status/2025738600952803504&partner=&hide_thread=false

En Luján de Cuyo se dio el triunfo más importante de la alianza LLA+CM: arrasó las urnas con más del 59% y logró cinco de seis bancas posibles para el Concejo Deliberante.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El Tramo Cuyo fue incorporado a la Etapa III del plan oficial que prevé transferir al sector privado la gestión de rutas nacionales. El llamado a empresas incluye tareas de construcción, ampliación, conservación y explotación del corredor cuyano.

Ruta 7 hasta Chile: Nación avanzó con la licitación del Tramo Cuyo

Por Redacción Política
Cambia Mendoza + La Libertad Avanza celebrando la victoria en San Rafael. 

Elecciones 2026: Cambia Mendoza dio el batacazo en San Rafael y se impuso a los hermanos Félix

Por Mariano Villatoro
El gobernador Alfredo Cornejo celebró los triunfos de la alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza en Luján, Rivadavia y San Rafael.

Cornejo celebró el "triunfo en 15 de los 18" departamentos: "Tenemos que hacer una evolución permanente"

Por Redacción Política
Daniel Scioli y Virginia Gallardo bailaron juntos en Corrientes.

Daniel Scioli y Virginia Gallardo bailaron juntos en un acto oficial en Corrientes y el video se viralizó

Por Redacción Política