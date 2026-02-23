El PRO de festejo: Mauricio Macri y María Eugenia Vidal felicitaron a Esteban Allasino por su triunfo en Luján

El expresidente Mauricio Macri y la exdiputada nacional María Eugenia Vidal siguieron con atención las elecciones del PRO en Luján de Cuyo y celebraron el triunfo holgado que logró el intendente Esteban Allasino ayer, a través del frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza.
El exmandatario nacional, titular del partido PRO a nivel nacional, publicó en su cuenta de X: “Los mendocinos reconocieron con el voto el trabajo de más de 10 años de Esteban Allasino por Luján de Cuyo. Felicitaciones a @estebanallasino y todo el equipo del PRO!!”.
Mientras que la exgobernadora de la Provincia de Buenos Aires, posteó por su lado: “Felicitaciones @estebanallasino y a todo el equipo del PRO por el contundente respaldo de los vecinos de Luján de Cuyo a una gestión planificada, transformadora y enfocada en la gente. ¡Gran trabajo!”.
El intendente lujanino también recibió el saludo del diputado nacional Martín Yeza, que expresó “Jogo bonito de @estebanallasino en Luján de Cuyo”.
“Elección impresionante de uno de los mejores intendentes del país. Felicitaciones a todo el equipo que trabajó por ese resultado que es un reconocimiento de los vecinos a la gestión”, sostuvo el dirigente bonaerense.
En Luján de Cuyo se dio el triunfo más importante de la alianza LLA+CM: arrasó las urnas con más del 59% y logró cinco de seis bancas posibles para el Concejo Deliberante.