El PRO de festejo: Mauricio Macri y María Eugenia Vidal felicitaron a Esteban Allasino por su triunfo en Luján

El expresidente Mauricio Macri y la exdiputada nacional María Eugenia Vidal felicitaron por las redes sociales al intendente del PRO.

El exmandatario nacional, titular del partido PRO a nivel nacional, publicó en su cuenta de X: “Los mendocinos reconocieron con el voto el trabajo de más de 10 años de Esteban Allasino por Luján de Cuyo. Felicitaciones a @estebanallasino y todo el equipo del PRO!!”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mauriciomacri/status/2025727083788239274&partner=&hide_thread=false Los mendocinos reconocieron con el voto el trabajo de más de 10 años de Esteban Allasino por Luján de Cuyo. Felicitaciones a @estebanallasino y todo el equipo del PRO!! — Mauricio Macri (@mauriciomacri) February 23, 2026 Mientras que la exgobernadora de la Provincia de Buenos Aires, posteó por su lado: “Felicitaciones @estebanallasino y a todo el equipo del PRO por el contundente respaldo de los vecinos de Luján de Cuyo a una gestión planificada, transformadora y enfocada en la gente. ¡Gran trabajo!”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mariuvidal/status/2025740779734376781&partner=&hide_thread=false Felicitaciones @estebanallasino y a todo el equipo del PRO por el contundente respado de los vecinos de Luján de Cuyo a una gestión planificada, transformadora y enfocada en la gente. ¡Gran trabajo! — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) February 23, 2026 El intendente lujanino también recibió el saludo del diputado nacional Martín Yeza, que expresó “Jogo bonito de @estebanallasino en Luján de Cuyo”.

“Elección impresionante de uno de los mejores intendentes del país. Felicitaciones a todo el equipo que trabajó por ese resultado que es un reconocimiento de los vecinos a la gestión”, sostuvo el dirigente bonaerense.