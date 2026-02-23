Ruta 7 hasta Chile: Nación avanzó con la licitación del Tramo Cuyo

El Gobierno de Javier Milei avanzó este lunes con una nueva etapa del proceso de privatización de la empresa estatal Corredores Viales SA al autorizar el llamado a licitación pública nacional e internacional para concesionar ocho tramos de la Red Vial Nacional, entre ellos el denominado Tramo Cuyo , que abarca rutas estratégicas para la región.

Nuevo pozo en un puente volvió a mostrar el lamentable estado de la ruta 7 en Alta Montaña

El chat de los camioneros y una ruta que está cada vez peor

La medida quedó formalizada a través de la Resolución 174/2026 del Ministerio de Economía , publicada en el Boletín Oficial, y se enmarca en el procedimiento de privatización dispuesto por el Decreto 97/2025.

El ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema , celebró la iniciativa por parte del Estado nacional.

En su cuenta de X, el funcionario expresó: "Del límite con San Luis al límite con Chile : reglas claras e inversión privada. Tal como lo anunció Diego Santilli, estamos cerca de que finalmente se intervenga la Ruta 7 . Mendoza necesita infraestructura estratégica para crecer".

El artículo 1° de la resolución autoriza el llamado a la Licitación Pública Nacional e Internacional de Etapa Múltiple N° 504-0001-LPU26 para la concesión bajo el régimen de obra pública por peaje de los tramos Cuyo, Centro Norte, Noroeste, Chaco-Santa Fe, Litoral, Noreste, Centro y Mesopotámico, en el marco de la denominada “Red Federal de Concesiones – Etapa III”.

Ruta Nacional 7, camino a Chile, a licitación. Por Resolución del Ministerio de Economía de la Nación , el equipo de @LuisCaputoOK autorizó la Licitación Pública Nacional e Internacional (Etapa III – Red Federal de Concesiones), que incluye el Tramo Cuyo. Del límite con San Luis… pic.twitter.com/yx34dfRXI4

En el caso del Tramo Cuyo, la documentación técnica específica fue aprobada junto con el pliego de bases y condiciones generales y particulares, el modelo de contrato, el reglamento de explotación y el régimen de infracciones y sanciones. Todo el material podrá ser consultado y descargado a través del portal CONTRAT.AR.

Según la resolución, la concesión comprende la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento de los corredores, así como la prestación de servicios al usuario y la posibilidad de desarrollar explotaciones complementarias que generen ingresos adicionales.

Parte del proceso de privatización

La convocatoria forma parte del esquema de privatización total de Corredores Viales SA, declarada sujeta a privatización por la Ley 27.742 y reglamentada posteriormente por el Decreto 97/2025, que habilitó el mecanismo de concesión de obra pública por peaje.

Previamente, el Ministerio de Economía había dado inicio formal al procedimiento mediante la Resolución 1284/2025 y encomendado a la Secretaría de Transporte la elaboración de la documentación licitatoria y la redefinición de los tramos a concesionar.

En ese marco, la Dirección Nacional de Vialidad realizó audiencias públicas para informar sobre la Etapa III del proyecto y aprobó los informes de cierre correspondientes, incluyendo el del Tramo Cuyo.

Plazos y procedimiento

De acuerdo con el cronograma oficial, las consultas a los pliegos podrán realizarse hasta el 4 de mayo de 2026 a las 13, mientras que la presentación de ofertas se fijó hasta el 18 de mayo a las 12. La apertura se realizará ese mismo día a las 13, mediante acto público electrónico en la plataforma CONTRAT.AR.

La resolución también crea una Comisión Evaluadora ad hoc integrada por tres miembros titulares y tres suplentes, encargada de analizar las ofertas que se presenten.

Con esta convocatoria, el Gobierno nacional pone en marcha la licitación del Tramo Cuyo dentro del nuevo esquema de concesiones viales, que busca transferir al sector privado la operación y mantenimiento de corredores actualmente bajo la órbita estatal.