¿Guiño para el 2027?: la sugestiva foto que eligió Javier Milei para referirse a las elecciones en Mendoza

El PRO de festejo: Mauricio Macri y María Eugenia Vidal felicitaron a Esteban Allasino por su triunfo en Luján

El ida y vuelta entre el exministro de Defensa de la Nación y el presidente comenzó esta madrugada, cuando Milei reposteó el análisis de Petri sobre los resultados de las elecciones municipales.

"Los mendocinos seguimos eligiendo el camino de la libertad. Pintamos toda Mendoza de violeta cómo lo hicimos en octubre! La Libertad Avanza por la decisión inquebrantable de millones de argentinos de no volver atrás y acompañar al Presidente @JMilei !", sostuvo Petri casi a las 2 de la mañana, citandolo al presidente.

Minutos después, Milei devolvió con un escueto "TMAP VLLC!" ("Todo marcha acorde al plan" y "Viva la Libertad, carajo"). Los posteos transcurrieron entre las 1.48 y 1.51 am.

La publicación de Petri incluyó un recuadro que comparaba los votos totales de LLA + CM en los seis departamentos contra los que logró el “kirchnerismo” , refiriéndose así también al PJ tradicional , que jugó por separado.

En ese recuento general publicado, los violetas aparecieron con 94.145 votos (43,91%) contra 70.542 del “kirchnerismo” (32,90%), aunque con el correr de las horas esos números fueron modificandose.

Son 97 mil los votos cosechados por la alianza Milei-Cornejo, específicamente en Maipú, Luján de Cuyo, San Rafael, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz.

“Aun desdoblando la elección, no pueden frenar la ola violeta que está pintando cada rincón de la Argentina. Gracias a todos los mendocinos que eligieron a La Libertad Avanza + Cambia Mendoza”, agrega la imagen.

Esta mañana, el presidente volvió a referirse a las elecciones en Mendoza pero con una publicación suya y eligió hacerlo con una foto junto a Petri, de su última visita a la provincia. "LA LIBERTAD AVANZA, VIVA LA LIBERTAD CARAJO, TMAP. CC: @luispetri", posteó Milei con la imagen del diputado y el recuento de votos mencionado anteriormente.

LA LIBERTAD AVANZA

VIVA LA LIBERTAD CARAJO

TMAP.



CC: @luispetri pic.twitter.com/56J1wzbjhL — Javier Milei (@JMilei) February 23, 2026

A pesar de su alianza con el gobernador Alfredo Cornejo, no hubo mención para él por el triunfo en los tres de seis departamentos que fueron a elecciones ayer, como tampoco para el presidente de LLA Mendoza, el diputado Facundo Correa Llano.

Milei optó por atribuirle el resultado general a su exministro, quién se sabe, está en carrera por la gobernación. ¿Será un mensaje para 2027?