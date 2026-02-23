El informe que revela en qué puesto se ubican los salarios docentes de Mendoza a nivel nacional

El salario docente en Mendoza se ubica en el décimo lugar a nivel nacional , según un informe difundido por el Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE , elaborado en base a datos oficiales del Ministerio de Economía y de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano de la Nación .

El amor en Mendoza: un estudio construye un mapa sobre las relaciones, la soledad y el impacto en cada edad

Paritarias 2026: cuánto ofertó el Gobierno a los docentes y cuál fue la reacción del SUTE

El posicionamiento se conoce en plena negociación paritaria entre el gobierno de Alfredo Cornejo y el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación ( SUTE ) , que rechazó la primera oferta salarial del año y volverá a reunirse con el Ejecutivo este viernes para intentar destrabar el conflicto.

La discusión se da en un contexto de tensión, luego de que el gremio calificara como " insuficiente " el incremento propuesto del 7% para el primer semestre que se divide en un 5% en marzo y 2% en mayo. En ese orden, el SUTE reclama una recomposición más cercana al 15%.

El informe técnico oficial, con corte a enero de 2026, toma como referencia el salario neto de bolsillo para el cargo testigo, maestro de grado de jornada simple sin antigüedad, y excluye a las provincias patagónicas por sus adicionales geográficos, con el objetivo de realizar una comparación homogénea.

Representantes del SUTE y del Gobierno provincial en la primera reunión paritaria. Foto: Gobierno de Mendoza

En ese esquema, Mendoza registra un salario neto de $762.270, lo que la ubica en el décimo puesto del ranking nacional, por encima de distritos como Buenos Aires y encabezando la región de Cuyo por sobre San Juan.

El documento también subraya otros aspectos de la estructura salarial provincial:

Un docente con 10 años de antigüedad percibe un haber bruto de $984.805.

En zonas con bonificación por ubicación, ese monto puede ascender a $1.130.847.

La provincia sostiene una diferencia salarial en cargos jerárquicos respecto de otras jurisdicciones.

Los adicionales, como el ítem Arraigo (Incentivo a la Dedicación Docente), forman parte de la política de incentivos que —según el Ejecutivo— busca fortalecer la permanencia en las escuelas y reducir la rotación docente.

Además, el informe sostiene que la estructura salarial mendocina impacta íntegramente en el sistema previsional y en la obra social, diferenciándose de otras provincias que recurren a sumas fijas no remunerativas para elevar el piso inicial.

La postura oficial

El ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar, defendió la validez de los datos difundidos y pidió que los rankings salariales se analicen en base a información oficial.

“Primero, ser categórico, que los rankings hay que tomarlos con información oficial. Los rankings que nosotros difundimos son los que hace o bien el Ministerio de Economía o Capital Humano, con información oficial de todas las provincias”, afirmó a Los Andes.

El funcionario explicó que la ubicación puede oscilar entre el puesto 10 y el 12, dependiendo de los ítems considerados y de la categoría docente. En ese sentido, aclaró que la comparación varía si se trata de un maestro de primaria, un profesor de secundaria o un directivo, ya que inciden la carga horaria y las responsabilidades jerárquicas.

Acto de inicio de clases 2025 El ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar, dialogando con las autoridades del SUTE. Archivo Los Andes

García Zalazar sostuvo que Mendoza “ha mejorado relativamente su salario” en el último año y remarcó que la provincia realiza un esfuerzo en función de su recaudación para sostener mejoras. También defendió el esquema de incentivos, al considerar que tiene impacto en los aprendizajes.

“El ítem Arraigo es para que los docentes no roten tanto de escuela y puedan permanecer y acrecentar la cantidad de horas o de cargo que puedan tener en una misma escuela”, explicó. Según argumentó, una menor rotación docente favorece el rendimiento de los estudiantes, algo que —dijo— se refleja en evaluaciones provinciales como los censos de fluidez y comprensión lectora.

El ministro adelantó que en la próxima ronda paritaria, pactada para este viernes, el Ejecutivo presentará propuestas que podrían incluir componentes por fuera del salario básico para mejorar la remuneración total.

El reclamo del SUTE

Desde el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación, que conduce Gustavo Correa, cuestionaron la oferta oficial y el enfoque del informe.

Tras la primera reunión, Correa afirmó que “no hay ninguna voluntad de negociar” y sostuvo que el incremento propuesto no alcanza para recuperar el poder adquisitivo perdido. Según el gremio, durante 2025 los docentes resignaron entre 5 y 7 puntos frente a la inflación, y proyectan que el primer trimestre de este año podría superar el 7%.

Gustavo Correa-Sute El secretario general del SUTE, Gustavo Correa.

Además de la recomposición salarial, el SUTE reclama la regularización de adicionales acordados el año pasado y cuestiona el peso de los ítems en la comparación nacional.

“Si no tenemos en cuenta el ítem aula y arraigo, caímos al puesto 19. Es una realidad que esos ítems impulsan el salario, pero no lo cobran todos los docentes. El ítem aula lo percibe el 92% y el arraigo solo el 52%. Nosotros queremos equiparar para arriba”, planteó Correa.

Frente a esa postura, el ministro ratificó que el García Zalazar ratificó que mantendrá su política de incentivos vinculada al desempeño y a la permanencia en el aula.

“Nosotros vamos con una nivelación que está atada a los resultados en el aula con los estudiantes”, finalizó el titular de la cartera educativa.