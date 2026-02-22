Muy baja participación en las elecciones 2026 en Mendoza: dos departamentos no llegan al 20%

La jornada electoral de este domingo en Mendoza transcurre con una marcada baja participación . Según el primer corte oficial, apenas el 22% del padrón había emitido su voto hasta las 12.30 en los seis departamentos donde se eligen concejales

En total, 514.000 personas están habilitadas para sufragar en San Rafael, Maipú, Luján de Cuyo, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz . Tal como se preveía en la antesala de los comicios, la concurrencia a las urnas es reducida durante las primeras horas.

De acuerdo con los datos difundidos por la Junta Electoral Mendoza, Santa Rosa y La Paz encabezan la participación con 28%, mientras que Maipú registra el porcentaje más bajo con 19%.

El promedio general alcanza el 22% del padrón habilitado. El próximo reporte se dará a conocer por este medio al cierre de los comicios respectivos.

Según informó la Junta Electoral, las mesas terminaron de conformarse cerca de las 9, en parte por tareas de limpieza en escuelas afectadas por la tormenta de este sábado y por la tardanza o ausencia de algunas autoridades designadas.

Superando ese tramo inicial, la votación se desarrolla con total normalidad y se extenderá hasta las 18. Sin embargo, en la mayoría de los establecimientos se observa una baja afluencia de votantes durante las primeras horas, uno de los principales interrogantes que rodeaban a estos comicios.

A su vez, se destaca una asistencia del 90% de autoridades de mesa, lo que involucra a unas 3800 personas. Asimismo, se informa que a pasadas las 12 horas se darán precisiones sobre el porcentaje de electores que habrán emitido su voto hasta el momento.

Detalles de la votación: Boleta Única Papel

En San Rafael, Maipú y Luján se renuevan seis bancas en cada Concejo Deliberante, mientras que en Rivadavia, Santa Rosa y La Paz se ponen en juego cinco bancas por distrito.

Además, San Rafael es el único departamento que vota dos categorías, ya que también se eligen 24 convencionales constituyentes que tendrán la tarea de redactar una nueva carta orgánica municipal.

En los seis departamentos el instrumento de votación será, una vez más, la Boleta Única Papel. Serán 1.512 mesas las habilitadas para estas elecciones, las cuales estarán distribuidas en 223 escuelas.

Para los ciudadanos con domicilio en los seis departamentos, el voto es obligatorio entre los 18 y los 70 años; y optativo desde los 16. No votar implica en principio una multa de 500 pesos.

Desde la Junta Electoral Provincial estiman que no habrá un escrutinio complejo, por lo que los resultados podrían conocerse alrededor de las 21, o incluso antes.