Vota el Congreso: quiénes son los candidatos a presidente de Perú tras la destitución de José Jerí

El Congreso de la República del Perú aprobó este martes una moción de censura contra el presidente interino José Jerí (39) , con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones. Con este resultado, Jerí se convierte en el octavo presidente en dejar el cargo en los últimos diez años , profundizando una crisis institucional que parece no tener fin desde 2016.

Jerí había asumido la presidencia en octubre de 2025 en su carácter de presidente del Congreso, tras la destitución de Dina Boluarte . Sin embargo, al ser censurado por el Legislativo, quedó automáticamente inhabilitado para continuar al frente del Ejecutivo.

La caída de Jerí fue impulsada por una serie de denuncias graves que dinamitaron su escaso apoyo político. El escándalo central, bautizado como "chifagate" , involucra reuniones clandestinas con empresarios chinos. El caso más polémico para su gestión fue el registro de un encuentro al que el mandatario asistió encapuchado a un restaurante de dueños asiáticos.

A raíz de esto, la Fiscalía abrió una investigación por patrocinio ilegal y tráfico de influencias agravado . Además, se lo vincula con la contratación irregular de cinco mujeres en el Estado, quienes habrían obtenido sus puestos tras mantener reuniones privadas con Jerí en el Palacio de Gobierno.

El actual presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi , anunció que la votación para elegir al nuevo mandatario interino se realizará este miércoles 18 de febrero a partir de las 18 (hora local) . El ganador deberá conducir el país hasta el 28 de julio, día en que entregará la banda presidencial a quien resulte electo en los comicios generales del próximo 12 de abril .

Sin embargo, el abanico de candidatos es limitado. Debido a que la mayoría de los congresistas busca la reelección en abril, solo 42 legisladores son elegibles para el cargoy los distintos bloques políticos solo presentaron 4 candidatos.

Los candidatos en carrera para ser nuevo presidente de Perú

María del Carmen Alva, del partido Acción Popular (Derecha)

Expresidenta del Congreso (2021 y 2022). Tiene experiencia y podría tener apoyo de otros partidos de derecha, pero es recordada por desencuentros con otros parlamentarios en los que tiró del brazo e hizo comentarios clasistas contra sus colegas.

María del Carmen Alva

José María Balcázar, del partido Independiente (Izquierda)

Fue nominado por Perú Libre, partido con el que Castillo llegó a la presidencia en 2021. Se define como "hombre de consenso", pero no está libre de polémicas. En 2023 se abstuvo de votar el dictamen de la norma que prohíbe el matrimonio infantil justificando que "las relaciones sexuales tempranas ayudan al futuro psicológico de la mujer".

José María Balcázar

Héctor Acuña, del partido Honor y Democracia (Derecha)

Hermano del influyente César Acuña, líder de la Alianza para el Progreso (APP) y exgobernador regional de La Libertad. Su postulación está empañada por la situación de su otro hermano, Óscar, quien se encuentra prófugo por corrupción.

Héctor Acuña

Edgard Reymundo, del partido Bloque Democrático Popular (Izquierda)

Sociólogo y abogado con larga trayectoria en política desde 1980. Fue congresista entre 2006 y 2011 y luego ocupó varios cargos en el ejecutivo nacional. Volvió a ser elegido como congresista en el 2021.

Edgard Reymundo

El sistema de elección será por mayoría simple en una urna abierta. Quien resulte ganador deberá jurar de inmediato para intentar dar un cierre ordenado a una gestión que, una vez más, termina antes de tiempo en la Casa de Pizarro.