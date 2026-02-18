Adiós a las tarjetas de plástico: el país europeo que elimina el sistema de transporte usado por millones

El avance hacia lo digital no se detiene y esta vez le tocó el turno a un elemento cotidiano: las tarjetas de transporte de plástico. En mayo, un sistema utilizado por millones de personas dejará de funcionar definitivamente para dar paso a una tecnología que promete mayor precisión, aunque exigirá nuevos hábitos a los pasajeros.

La transición digital es una realidad que no deja de sorprender. En Dinamarca , la clásica tarjeta física conocida como " Rejsekort" y sus icónicos terminales azules tienen fecha de vencimiento: dejarán de operar el próximo mes de mayo.

Esta decisión marca el cierre de una etapa para una tecnología que las autoridades ya consideran obsoleta. Sin embargo, la migración no será automática, ya que cada pasajero deberá elegir qué alternativa prefiere para seguir viajando en el transporte público.

El cierre del sistema tradicional no significa que todos deban usar el celular. Se ha presentado una nueva opción llamada "Basiskort" (tarjeta básica) , diseñada para quienes prefieren el formato físico.

A diferencia del modelo anterior, esta nueva solución técnica exige un comportamiento distinto por parte del usuario. Ahora, será obligatorio realizar el "check in" cada vez que se sube a un transporte y el "check out" cada vez que se baja, incluso cuando se realicen trasbordos durante el viaje. Este doble control es lo que asegura que el pasajero pague el precio exacto por el trayecto recorrido entre colectivos, trenes y metros.

image

Tecnología sin necesidad de smartphones ni aplicaciones

Uno de los puntos más interesantes de esta medida es que busca no excluir a nadie. El "Basiskort" apunta específicamente a sectores que no se sienten cómodos con la tecnología móvil o las aplicaciones.

Entre los usuarios principales de esta tarjeta física se encuentran los adultos mayores, los padres que prefieren retrasar la entrega del primer smartphone a sus hijos y aquellas personas que simplemente desean viajar de forma anónima. El sistema ya fue testeado durante tres meses con 300 usuarios para garantizar que sea sencillo y funcional antes de su lanzamiento masivo.

image

Además, el nuevo esquema simplifica la logística en las estaciones. Un solo punto de control (Checkpunkt) permitirá realizar todas las funciones: marcar el ingreso, la salida y sumar pasajeros adicionales. Esto implicará, con el tiempo, una reducción en la cantidad de terminales físicas instaladas en los andenes.

Esta evolución en Dinamarca es un reflejo de una tendencia global donde la eficiencia y la precisión de los datos mandan, obligando a los ciudadanos a reconfigurar sus hábitos más básicos para poder circular día a día.