Participación: cuál fue el dato más llamativo de las elecciones en Santa Rosa y La Paz

Como ha ocurrido en los otros municipios donde ha habido elecciones , la jornada se ha caracterizado por la baja participación. Sin embargo, dos de los tres departamentos del Este que este domingo tenían elecciones han mostrado mejores niveles de asistencia que el resto. La Paz ha alcanzado el 66% de concurrencia —la más alta—, mientras que Santa Rosa ha llegado al 62%. En números absolutos, en Santa Rosa han estado habilitadas 14.710 personas para votar y en La Paz, 9.432.

En Santa Rosa se renuevan cinco de las diez bancas del Concejo Deliberante: dos del peronismo , dos de Cambia Mendoza y la restante pertenece a la concejal Débora Quiroga , quien ha obtenido autorización judicial para buscar un nuevo período.

Gracias La Paz, por el voto de confianza, hicimos una gran elección. Seguiremos trabajando y gestionando para ver a nuestro querido departamento brillar!! Felicitaciones a todas las fuerzas que compitieron por hacer de este día, un gran día para la democracia. pic.twitter.com/tSOiDO47pS

Para Destéfanis, la elección no solo ha definido la configuración del Concejo en los últimos dos años de gestión , sino también parte del respaldo político con el que proyecta su futuro, tras haber recuperado la comuna para el peronismo hace seis años. La contienda ha tenido un fuerte condimento político en el enfrentamiento con Quiroga, exaliada convertida en principal opositora, quien, tras alejarse de sus anteriores espacios en el PJ y la UCR, ha creado su propia fuerza: “Ahora Santarrosinos”.

Para enfrentarla, Destéfanis ha impulsado como primera candidata a su secretaria de Gobierno, Magdalena Ascurra , acompañada por “Chicoco” Saile, ambos con experiencia en la gestión municipal.

En La Paz también se renuevan cinco de las diez bancas del Concejo: tres del PJ y dos de la UCR. Allí la disputa se ha planteado, como es habitual, entre justicialistas y radicales. El intendente Ubieta ha encabezado la lista oficialista con su secretario de Gobierno, “Beto” Roza, dirigente de trayectoria legislativa y padre de la actual reina departamental de la Vendimia, Ana Laura Roza.

Del otro lado, han competido listas vinculadas a La Libertad Avanza y Cambia Mendoza, además de otras fuerzas como el Partido Verde, el Partido de los Jubilados y el Partido Demócrata, que han fragmentado la oferta opositora.

En todos los municipios, la elección se ha visto atravesada por un bajo interés del electorado. La concurrencia ha dependido en gran medida de la capacidad de cada espacio para movilizar a sus votantes hasta las escuelas, en una jornada que ha confirmado el predominio oficialista en el Este provincial, aunque con el desafío persistente de la apatía ciudadana mientras el recuento continúa.