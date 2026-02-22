22 de febrero de 2026 - 20:08

Participación: cuál fue el dato más llamativo de las elecciones en Santa Rosa y La Paz

Con mejor desempeño en el departamento gobernado por Fernando Ubieta y una contienda más ajustada en el territorio de Flor Destéfanis, el Justicialismo se consolida en el Este, en una jornada marcada por la baja participación.

Beto Roza, candidato en primer término del oficialismo en La Paz.

Beto Roza, candidato en primer término del oficialismo en La Paz.

Foto:

Por Enrique Pfaab

Leé además

Elecciones 2026: en seis departamentos se eligieron hoy concejales.

Datos oficiales: ya están disponibles las cifras del recuento provisorio de las elecciones 2026

Por Redacción Política
Elecciones municipales 2026 en Mendoza.

Desde Hebe Casado hasta los intendentes, referentes de Mendoza convocaron a las urnas: "Es un ratito"

Por Redacción Política

Como ha ocurrido en los otros municipios donde ha habido elecciones, la jornada se ha caracterizado por la baja participación. Sin embargo, dos de los tres departamentos del Este que este domingo tenían elecciones han mostrado mejores niveles de asistencia que el resto. La Paz ha alcanzado el 66% de concurrencia —la más alta—, mientras que Santa Rosa ha llegado al 62%. En números absolutos, en Santa Rosa han estado habilitadas 14.710 personas para votar y en La Paz, 9.432.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Ubietafer/status/2025709134042083504&partner=&hide_thread=false

En Santa Rosa se renuevan cinco de las diez bancas del Concejo Deliberante: dos del peronismo, dos de Cambia Mendoza y la restante pertenece a la concejal Débora Quiroga, quien ha obtenido autorización judicial para buscar un nuevo período.

Para Destéfanis, la elección no solo ha definido la configuración del Concejo en los últimos dos años de gestión, sino también parte del respaldo político con el que proyecta su futuro, tras haber recuperado la comuna para el peronismo hace seis años. La contienda ha tenido un fuerte condimento político en el enfrentamiento con Quiroga, exaliada convertida en principal opositora, quien, tras alejarse de sus anteriores espacios en el PJ y la UCR, ha creado su propia fuerza: “Ahora Santarrosinos”.

Para enfrentarla, Destéfanis ha impulsado como primera candidata a su secretaria de Gobierno, Magdalena Ascurra, acompañada por “Chicoco” Saile, ambos con experiencia en la gestión municipal.

En La Paz también se renuevan cinco de las diez bancas del Concejo: tres del PJ y dos de la UCR. Allí la disputa se ha planteado, como es habitual, entre justicialistas y radicales. El intendente Ubieta ha encabezado la lista oficialista con su secretario de Gobierno, “Beto” Roza, dirigente de trayectoria legislativa y padre de la actual reina departamental de la Vendimia, Ana Laura Roza.

Del otro lado, han competido listas vinculadas a La Libertad Avanza y Cambia Mendoza, además de otras fuerzas como el Partido Verde, el Partido de los Jubilados y el Partido Demócrata, que han fragmentado la oferta opositora.

En todos los municipios, la elección se ha visto atravesada por un bajo interés del electorado. La concurrencia ha dependido en gran medida de la capacidad de cada espacio para movilizar a sus votantes hasta las escuelas, en una jornada que ha confirmado el predominio oficialista en el Este provincial, aunque con el desafío persistente de la apatía ciudadana mientras el recuento continúa.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Elecciones 2026: seis comunas eligen concejales este domingo. Archivo Los Andes

Elecciones 2026: con dudas sobre la participación, seis departamentos votan este domingo concejales

Por Juan Carlos Albornoz
puerta de entrada: la paz reconstruye la historica hosteria del arco de desaguadero

Puerta de entrada: La Paz reconstruye la histórica Hostería del Arco de Desaguadero

Por Matías Carretero
El próximo 22 de febrero habrá elecciones en seis departamentos. Archivo Los Andes. 

Elecciones 2026 en Mendoza: cómo será el operativo y qué boletas habrá el próximo 22 de febrero

Por Martín Fernández Russo
Las elecciones 2026 se desarrollaron en seis departamentos.

Elecciones 2026: qué departamentos ganaría la alianza Cornejo-Milei y cuáles retendría el PJ

Por Redacción Política