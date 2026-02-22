Elecciones 2026: qué departamentos ganaría la alianza Cornejo-Milei y cuáles retendría el PJ

Las elecciones 2026 se realizan en seis departamentos de Mendoza, con el objetivo de elegir concejales.

Elecciones 2026: el intendente Esteban Allasino y el ministro de Gobierno Natalio Mema festejan el triunfo en Luján en el bunker oficialista. Foto: Gobierno de Mendoza.

La alianza La Libertad Avanza-Cambia Mendoza, cuyos candidatos responden a la confluencia entre Javier Milei y Alfredo Cornejo, a se encamina este domingo al triunfo en dos de los seis departamentos donde se celebraron las elecciones 2026: Luján y Rivadavia.

Por su parte, el peronismo hizo sentir su gestión municipal en Santa Rosa, La Paza y Maipú. En este último departamento, el PJ apenas se estaría imponiendo por tres puntos por arriba de la alianza de radicales y libertarios.

La verdadera disputa se estaría dando en San Rafael habría un empate técnico entre LLA + CM vs "San Rafael en Marcha". En principio, radicales y libertarios se impondrían por menos de un punto ante el peronismo. De concretarse sería el gran batacazo de la jornada.

Luján podría meter 5 de los 6 concejales en disputa si se confirman los resultados. En ese departamento hablan de "40 puntos de diferencia". Este departamento era un bastión asegurado para el oficialismo, pero la victoria en Rivadavia sería muy celebrada, porque el intendente es un opositor: el exradical Ricardo Mansur, líder del partido departamental "Sembrar".