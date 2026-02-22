22 de febrero de 2026 - 19:29

Elecciones 2026: qué departamentos ganaría la alianza Cornejo-Milei y cuáles retendría el PJ

Las elecciones 2026 se realizan en seis departamentos de Mendoza, con el objetivo de elegir concejales.

Elecciones 2026: el intendente Esteban Allasino y el ministro de Gobierno Natalio Mema festejan el triunfo en Luján en el bunker oficialista. Foto: Gobierno de Mendoza.

Elecciones 2026: el intendente Esteban Allasino y el ministro de Gobierno Natalio Mema festejan el triunfo en Luján en el bunker oficialista. Foto: Gobierno de Mendoza.

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Leé además

Elecciones 2026: en seis departamentos se eligieron hoy concejales.

Datos oficiales: ya están disponibles las cifras del recuento provisorio de las elecciones 2026

Por Redacción Política
La Junta Electoral reportó que la asistencia se mantuvo por debajo del 30% en todos los distritos durante la primera mitad de la jornada.

Elecciones 2026: votó menos del 50% y para la Junta Electoral fue "un mensaje" a la dirigencia política

Por Martín Fernández Russo

Por su parte, el peronismo hizo sentir su gestión municipal en Santa Rosa, La Paza y Maipú. En este último departamento, el PJ apenas se estaría imponiendo por tres puntos por arriba de la alianza de radicales y libertarios.

La verdadera disputa se estaría dando en San Rafael habría un empate técnico entre LLA + CM vs "San Rafael en Marcha". En principio, radicales y libertarios se impondrían por menos de un punto ante el peronismo. De concretarse sería el gran batacazo de la jornada.

Luján podría meter 5 de los 6 concejales en disputa si se confirman los resultados. En ese departamento hablan de "40 puntos de diferencia". Este departamento era un bastión asegurado para el oficialismo, pero la victoria en Rivadavia sería muy celebrada, porque el intendente es un opositor: el exradical Ricardo Mansur, líder del partido departamental "Sembrar".

Nota en desarrollo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Elecciones 2026: seis comunas eligen concejales este domingo. Archivo Los Andes

Elecciones 2026: con dudas sobre la participación, seis departamentos votan este domingo concejales

Por Juan Carlos Albornoz
El gobernador Alfredo Cornejo y el intendente de San Rafael, Omar Félix, aparecen en las encuestas sobre las elecciones 2026, aunque ninguno de los dos es candidato.

Elecciones 2026: los llamativos datos de las encuestas que acaban de salir

Por Juan Carlos Albornoz
Beto Roza, candidato en primer término del oficialismo en La Paz.

Participación: cuál fue el dato más llamativo de las elecciones en Santa Rosa y La Paz

Por Enrique Pfaab
Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano.

Capital Humano denunció un robo en la Secretaría de Trabajo durante la madrugada

Por Redacción Política