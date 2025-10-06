El violento hecho ocurrió el sábado en Córdoba. El hombre cayó horas después tras una intensa persecución.

Entró a la casa de su ex jefe, golpeó a la esposa y secuestró a su hija.

Una madrugada de horror vivió una familia de la localidad cordobesa de Las Acequias, cuando un hombre de 37 años identificado como Sergio Sosa irrumpió por la fuerza en la casa de su exjefe, un reconocido veterinario, y desató un violento ataque que terminó con una persecución policial y su posterior detención.

Según informó el medio local El Doce, el agresor ingresó al domicilio el sábado en ausencia del dueño de casa y sorprendió a la esposa del veterinario mientras dormía en la planta alta, a quien golpeó brutalmente antes de secuestrar a la hija del matrimonio, de 29 años, obligándola a subir a la camioneta familiar.

La persecución y captura Tras la denuncia, la Policía de Córdoba activó un amplio operativo de búsqueda con patrulleros de varias dependencias y rastrillajes en toda la zona rural. Horas más tarde, efectivos de la comisaría de Las Acequias localizaron la Toyota Hilux robada circulando por un camino de tierra.

Al intentar interceptarlo, el vehículo del agresor impactó contra un montículo de tierra, haciendo que Sosa descendiera y tratara de escapar a pie. Finalmente, fue detenido en medio del campo tras una breve persecución.

La joven fue rescatada en buen estado general, pero con contusiones y un corte leve, y trasladada al Hospital San Antonio de Padua de Río Cuarto para recibir atención médica y contención psicológica. Su madre, en tanto, fue derivada de urgencia a un centro de salud de la misma ciudad debido a los golpes recibidos durante el ataque.

El hombre conocía la casa De acuerdo con los investigadores, Sergio Sosa había trabajado para el veterinario, por lo que conocía en detalle la vivienda y aprovechó esa información para ingresar sin ser detectado. La Fiscalía de Instrucción de Río Cuarto, a cargo de Pablo Jávega, lo imputó por los delitos de privación ilegítima de la libertad, robo calificado y violación de domicilio. Tras su captura, Sosa fue trasladado a la Alcaidía de la Unidad Departamental Río Cuarto bajo un fuerte operativo de seguridad. La Justicia determinó que actuó solo.